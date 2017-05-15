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İtalyan devini Türk şirket satın aldı

Kastamonu Entegre şirketi, 1962 yılında kurulan ve İtalya'nın üçüncü büyük yonga levha üreticisi olan Grup Trombini’yi satın aldı.

15.05.2017 - 14:47
  1. Haberler
  2. Ekonomi

İtalyan devini Türk şirket satın aldı

Gruppo Trombini’yi 800 milyon euro yatırım değeriyle satın alan Kastamonu Entegre, İtalya'da mobilya sektörüne yönelik ham ve melamin kaplı yonga levha ve laminat üretecek. İtalya’da yüzde 20 pazar payı hedefleyen şirket, bu tesisleri 2018 yılında devreye alacak.

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1962 yılında kurulan Gruppo Trombini, Pomposa’da bulunan yılda 480 bin metreküp, Frossasco’da bulunan yılda 320 bin metreküp kapasiteli iki ayrı yonga levha tesisiyle, toplamda yıllık 800 bin metreküp kasiteye sahip.

Satın alma görüşmelerinin 2017 yılı ilk çeyreğinde başladığını belirten Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, "Global ölçekli üretim kapasitemizi arttırmaya devam ediyoruz. İtalya’nın üçüncü büyük yonga levha üreticisi olan Gruppo Trombini’yi satın alarak, Romanya, Bulgaristan, Bosna – Hersek, Rusya’daki yatırımlarımıza İtalya’yı da eklemiş olduk. Böylece yurt dışı yatırımlarımız toplam 800 milyon euroyu aştı" dedi.

İtalyan devini Türk şirket satın aldı

PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜ 20 MİLYAR DOLAR

Moda ve tasarım merkezi İtalya’nın, mobilya sektöründe dünyanın dördüncü büyük üreticisi olduğunu vurgulayan Yıldız, sözlerine şöyle devam etti: "İtalya mobilya pazarının büyüklüğü 20 milyar dolar ve yaklaşık 10 milyar dolarlık mobilya ihracatı yapıyor. Dünyanın en büyük üreticilerinden biri olarak biz de, bugüne kadar ihracat yaptığımız İtalya’da bir Türk üretici olarak yeni bir ilke daha imza atıyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Şirketimiz için yeni bir sıçrama noktası olacak bu satın almanın, ülkemiz, sektörümüz ve şirketimiz için hayırlı olmasını diliyorum"

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