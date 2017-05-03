İtalyan havayolu şirketi iflas başvurusu yaptı

İtalya’nın en büyük havayollarından Alitalia kayyum başvurusunda bulundu. İflasın eşiğindeki şirketin, atanacak yeni yönetimle birlikte satılması planlanıyor. Karar şirket hissedarlarının yaptığı toplantı sonrası alındı.

500 MİLYON EURO BORCU VAR

Financial Times’ın haberine göre, 500 milyon euro borcu olan Alitalia’nın zararının daha fazla katlanılabilir olmadığı belirtildi.

EN BÜYÜK 11. HAVALİMANI

1999 yılında kurulan Alitalia Avrupa’nın en büyük 11. havayolu olarak biliniyor. Şirketin 11 bin çalışanı bulunuyor. Alitalia dünyanın 97 farklı noktasına uçuyor.

Alitalia çalışanları son yıllarda sıkça greve gidiyorlardı. Şirketin tamamının Araplara satılabileceği konuşuluyor. Alitalia’nın yüzde 49’u Ethiad Havayolları’nın şirketin geri kalanı ise MIDCO’ya ait.