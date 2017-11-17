taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.233
USD
3,8944
EURO
4,5935
ALTIN
160,48
PETR
61,3500

İtalyan mafya babası 'Canavar' Toto Riina öldü

Ülkede bir dönemin korku saçan ismi "Babaların babası" lakaplı Salvatore (Toto) Riina, 87 yaşında hayatını kaybetti.

17.11.2017 - 12:42
  1. Haberler
  2. Dünya

ANSA'nın haberine göre, hakkında 26’sı ömür boyu hapis olmak üzere pek çok mahkumiyet kararı bulunan Sicilya'nın ünlü mafya grubu "Cosa Nostra"nın lideri Riina, yerel saatle 03.37'de Parma kentinde mahkum olarak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

YAŞI VE SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE EV HAPSİ İSTENMİŞTİ

Riina'nın geçen haftalarda iki operasyon geçirdiği ifade edilirken önceki gün durumunun ağırlaştığı ve bu nedenle Adalet Bakanı Andrea Orlando'nun da Riina'nın çocuklarına ziyaret izni veren kararnameyi imzaladığı belirtildi.

Riina, ilerleyen yaşı ve buna bağlı gelişen sağlık sorunları sebebiyle ilkbaharda ceza infaz ertelemesi ya da ev hapsi talebinde bulunmuştu.

İtalyan mafya babası 'Canavar' Toto Riina öldü

23 YIL BOYUNCA KANUNDAN KAÇMAYI BAŞARDI

"Babaların babası", "Canavar" ve boyundan ötürü "Kısa" lakaplarıyla tanınan Riina, ilk cinayetini henüz 19 yaşındayken işledi.

İtalyan emniyetinden 23 yıl boyunca kaçmayı başaran, bu sürede evlenip 4 çocuk sahibi olan Riina, Jandarma Generali Carlo Alberto della Chiesa, mafya ile mücadelenin ünlü yargıçları Giovanni Falcone ve Paolo Borsellino (1992) cinayetlerini azmettiren kişi olarak biliniyordu.

Riina, 15 Ocak 1993’te yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti.

İtalyan mafya babası 'Canavar' Toto Riina öldü

İlginizi Çekebilir
Almanya'da koalisyon görüşmeleri başarısız
Koalisyon hükümeti için dün sonuçlanması planlanan partiler arası görüşmelerden uzlaşma çıkmadı.
'Türk halkı gibi olacağız' diyen Zimbabve gençlik örgütü
15 Temmuz'da darbecileri püskürten Türk milletini örnek göstererek "Onlar gibi direneceğiz" diyen Zimbabve Gençlik Örgütü, sözünü geri aldı.
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan uluslararası staj programı
İslam işbirliği Teşkilatı Uluslararası Staj Programı, teşkilata üyesi ülkelerin gençlerinin istihdamını sağlayan önemli bir proje olacak.
Pennsylvania'da yangın: 20 yaralı
ABD'nin Pennsylvania eyaletine bağlı West Chester'daki yaşlı bakım evinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gülten Kaya: Vatan hainini atın diye bağırdılar

Gülten Kaya: Vatan hainini atın diye bağırdılar

361
Feyzioğlu'ndan Nuriye ve Semih açıklaması

Feyzioğlu'ndan Nuriye ve Semih açıklaması

119
Kenan İmirzalıoğlu: Demek ki hatalarımız vardı

Kenan İmirzalıoğlu: Demek ki hatalarımız vardı

100
ABD'den vatandaşlarına Avrupa uyarısı

ABD'den vatandaşlarına Avrupa uyarısı

83
Yunanistan'daki sel sonrası Türkiye'ye uyarı

Yunanistan'daki sel sonrası Türkiye'ye uyarı

10
Türk askerleri NATO tatbikatından çekildi

Türk askerleri NATO tatbikatından çekildi

129
Cumhurbaşkanı: Bahçeli'nin yaklaşımını paylaşıyorum

Cumhurbaşkanı: Bahçeli'nin yaklaşımını paylaşıyorum

109
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM