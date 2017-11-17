İtalyan mafya babası 'Canavar' Toto Riina öldü

ANSA'nın haberine göre, hakkında 26’sı ömür boyu hapis olmak üzere pek çok mahkumiyet kararı bulunan Sicilya'nın ünlü mafya grubu "Cosa Nostra"nın lideri Riina, yerel saatle 03.37'de Parma kentinde mahkum olarak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

YAŞI VE SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE EV HAPSİ İSTENMİŞTİ

Riina'nın geçen haftalarda iki operasyon geçirdiği ifade edilirken önceki gün durumunun ağırlaştığı ve bu nedenle Adalet Bakanı Andrea Orlando'nun da Riina'nın çocuklarına ziyaret izni veren kararnameyi imzaladığı belirtildi.

Riina, ilerleyen yaşı ve buna bağlı gelişen sağlık sorunları sebebiyle ilkbaharda ceza infaz ertelemesi ya da ev hapsi talebinde bulunmuştu.

23 YIL BOYUNCA KANUNDAN KAÇMAYI BAŞARDI

"Babaların babası", "Canavar" ve boyundan ötürü "Kısa" lakaplarıyla tanınan Riina, ilk cinayetini henüz 19 yaşındayken işledi.

İtalyan emniyetinden 23 yıl boyunca kaçmayı başaran, bu sürede evlenip 4 çocuk sahibi olan Riina, Jandarma Generali Carlo Alberto della Chiesa, mafya ile mücadelenin ünlü yargıçları Giovanni Falcone ve Paolo Borsellino (1992) cinayetlerini azmettiren kişi olarak biliniyordu.

Riina, 15 Ocak 1993’te yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti.