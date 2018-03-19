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İtalyan polisi PKK'lılara acımadı

İtalya'nın başkenti Roma'da terör örgütü PKK'nın sempatizanları gösteri düzenledi. İtalyan polisi göstericilerin taşkınlık yapmasına izin vermeyerek sert müdahalede bulundu.

Haber Merkezi | 19.03.2018 - 18:35..
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de başlattığı operasyonun 58. gününde ilçe merkezine girerek, bölgeyi tamamen ele geçirildi.

Operasyonun başladığı ilk günden itibaren başarılı bir şekilde ilerleyen TSK ve ÖSO güçleri 3622 teröristi etkisiz hale getirirken, teröristlerin yandaşları da Avrupa'nın çeşitli yerlerinde gösteri düzenliyor.

POLİS TAŞKINLIĞA İZİN VERMEDİ

İtalya'nın başkenti Roma'da Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto etmek için toplanan gruba güvenlik güçleri sert müdahale etti. Taşkınlık çıkarmak isteyen terör yandaşları polis tarafından coplanarak dağıtıldı.

İtalyan polisi PKK'lılara acımadı VİDEO

İtalyan polisi PKK'lılara acımadı

İtalyan polisi PKK'lılara acımadı

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