İtalyan ve İspanyol heyet Türk fındığını inceledi

İtalyan ve İspanyol fındık üreticileri, Fındık Üretiminde Modern ve Geleneksel Uygulamaların İncelenmesi Projesi kapsamında Türkiye'deki bahçelerde incelemelerde bulundu.

TÜRK FINDIĞI HAKKINDA BİLGİ ALDILAR

Ordu Ticaret Borsası, Ordu Valiliği, Ordu Üniversitesi ve Altınordu Ziraat Odası, İtalya Tuscia Üniversitesi ve İspanya IRTA Araştırma Merkezi ortaklığında yürütülen Fındık Üretiminde Modern ve Geleneksel Uygulamaların İncelenmesi Projesi proje kapsamında İtalyan ve İspanya'dan bir heyet, Ordu ve Giresun'u ziyaret etti.

FINDIK ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞ

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan ve odanın tarım danışmanları, iki ülkenin üreticilerine bahçe, ocak ve dal yapısı ile bakım ve ilaçlamaları anlattı.

Karan, Giresun ekonomisinin tarımsal alanda fındığa bağlı olduğunu belirterek, son yıllarda zirai don, fırtına gibi doğal afetlere bağlı olarak, fındık üretiminde önemli oranda düşüş yaşandığını söyledi.

"FINDIK ÜRETİMİ UYGULAMALARINI ANALİZ EDİYORUZ"

İtalya Tuscia Üniversitesinde görevli akademisyen Valerio Cristofori, İtalya'nın Türkiye'den sonra dünyada en fazla fındık üreten ülke olduğunu söyledi.

İtalyan fındık kültürü ile Türk fındık kültürünü karşılaştırmaları açısından ziyaretin büyük bir fırsat olduğunu belirten Cristofori, "Fındık tarımında Türkiye, İtalya ve İspanya'da çok farklı uygulamalar var. Bu uygulamaların paylaşımı bizim için çok önemli. Bu paylaşımlarımızı çiftçilerimizle analiz ederek, verime katkı sağlanmasını amaçlıyoruz. Bu paylaşımlar aynı zamanda kalite ve pazarlamayı artıracaktır." dedi.