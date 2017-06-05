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İtalyan yargısı mafya babasına merhamet etti

Müebbet hapis yatan Sicilyalı mafya babası Riina'nın, yaşı nedeniyle diğer mahkumlar gibi saygın biçimde ölebilme hakkı olduğu kararı alındı

05.06.2017 - 22:40
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İtalyan haber ajansı ANSA’ya göre, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, ülkede bir dönemin korku saçan ismi ve Sicilya Adası'nda faaliyet gösteren mafya Cosa Nostra’nın eski lideri 86 yaşındaki Riina’nın geleceğine yönelik kamuoyunda büyük tartışma başlatan karara imza attı.

Daire, Riina'nın ilerleyen yaşı ve buna bağlı gelişen sağlık sorunları sebebiyle cezasının infazının ertelenmesi ya da ev hapsi gibi alternatife çevrilmesine yönelik geçen yıl yaptığı ancak Bologna Denetim Mahkemesince reddedilen talebinde Riina'yı haklı buldu.

İtalyan yargısı mafya babasına merhamet etti

Yargıtay, Bologna Denetim Mahkemesinin verdiği ret kararını, "her hükümlünün onurlu biçimde ölme hakkı" olduğu gerekçesiyle iptal ederken, konuya bakan mahkemenin yeni bir inceleme yaparak, cezaevi koşullarının hükümlü için ızdırap veren hali olup olmadığını teyit etmesi gerektiğine hükmetti.

Öte yandan, Riina’nın cinayetini azmettirdiği Yargıç Paolo Borsellino’nun kardeşi Salvatore Borsellino, karara "Böyle bir şey mümkün olamaz. Bu ülkede adalet yok. Gerçek olan katiller çetesinin işbaşında olduğu bir ülkede yaşadığımızdır." sözleriyle tepki gösterdi.

Riina’nın talimatıyla öldürülen Jandarma Şefi Carlo Alberto Dalla Chiesa’nın kızı Rita da Yargıtayın bozma kararına tepki göstererek, "Benim babam onurlu bir ölüme sahip olmadı." dedi.

İtalyan yargısı mafya babasına merhamet etti

Temsilciler Meclisi Mafya ile Mücadele Komisyonu Başkanı Rosy Bindi de Yargıtayın kararına ilişkin, Riina’ya yönelik böyle bir ihtiyacın söz konusu olmadığını çünkü kendisinin yattığı cezaevinin hastanesinin gerekli donanıma sahip olduğunu söyledi.

"Patronların patronu", "Canavar" ve boyundan ötürü "Kısa" lakaplarıyla tanınan Riina, ilk cinayetini henüz 19 yaşındayken işledi. 23 yıl boyunca İtalyan emniyetinden bir şekilde kaçmayı başaran, bu sürede evlenip 4 çocuk sahibi olan Riina, gerek örgütü için karıştığı cinayetler gerekse mafya Cosa Nostra’nın iç ve dışındaki rakiplerin ortadan kaldırılması, Jandarma Şefi Chiesa ve ünlü mafya ile mücadele yargıçları Giovanni Falcone ve Borsellino'nun 1992’de öldürülmelerini azmettiren kişiydi. Ocak 1993’te yakalandıktan sonra cezaevine konan Riina, hakkındaki ömür boyu hapis cezasını Parma kentindeki cezaevinde çekiyor.

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