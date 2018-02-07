İtalyanlar kurye robot tasarladı

Robotun testleri İtalya'nın kuzeyindeki Cremona kentinde yapılmaya başlandı. Trafiğe takılmıyor, elektrikli motoru ile sessiz ve çevreye zarar vermiyor.

'Yape'nin internet üzerinden yapılan alışverişlerin yanı sıra yiyecek teslimatlarında da kullanılması hedefleniyor.

TEK ŞARJ İLE 50 KİLOMETRE GİDİYOR

İki tekerlek üzerinde dengede durabilen Yape, tek şarj ile 50 kilometre yol katedebiliyor. Yapay zeka adrese yaklaştığında alıcıyı mesajla uyarıyor. GPS'e ek olarak çok hassas alıcıları var. müşteriler robotun nerede olduğunu anlık olarak takip edebiliyor.

KARGOYU SADECE ALICIYA TESLİM EDİYOR

Çevresinde olup bitenleri özel alıcılarıyla takip eden Yape, kargosunu güvenle ulaştırmayı başarıyor. Yape, yüz tanıma özelliği ile kargoyu sadece alıcıya teslim ediyor.

TEK DEZAVANTAJI DÜŞÜK HIZI

Hırsızlık denemelerini engellemek içinse Yape'nin üzerindeki kameralar polis karakolu ile bağlantı halinde olacak.

Robotun şimdilik tek olumsuz yanı düşük hızı. Yape'nin hızını arttırmayı planlayan üreticileri robot kuryenin 2019'da İtalya sokaklarında olacağını söylüyor.