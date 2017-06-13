İtecik lalesini koparana para cezası

Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürü Hüseyin Tekin, AA ekibiyle Kayaağıl köyü yakınlarındaki İtecik tepesinde bahar aylarında açan "Paeonia Peregrina" çiçeklerinin yer aldığı bölgede incelemelerde bulundu.

42 BİN LİRAYA KADAR PARA CEZASI

Bu yıl baharın yağışlı geçmesi nedeniyle, haziran ortalarına kadar çiçek açan şakayık türlerinin koruma altında olduğunu belirten Tekin, "Bu türün koparılması halinde 42 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak." diye konuştu.

ŞAKAYIK TÜRÜNÜN KESİLMESİ YASAK

Ekiplerin bölgede koruma kontrol görevini sürdürdüğünü aktaran Tekin, "Bu şakayık türünün sökülmesi, koparılması kesinlikle yasak. Bahar aylarında açan çiçekleri görmek isteyenler, buraya gelebilir." ifadesini kullandı.