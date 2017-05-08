İtfaiye aracı gelin arabası oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ödemiş İtfaiye Birimi ekipleri, gelin arabası gibi süsledikleri itfaiye aracı ile bu kez yangın yerine gelin almaya gitti. Ödemiş itfaiyesinde görevli memur Emin Sezgin(27), 23 Eylül 2016 tarihinde yüzük takarak nişan merasimi yaptığı, bir elektrik şirketinde abone sorumlusu olarak çalışan Pelin Ünsal (27) ile dün hayatını birleştirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden gerekli izinleri alan Sezgin, itfaiye aracını gelin arabası yerine kullandı. Ödemiş'in İnönü Mahallesi Tütüncüler Sokak üzerinde bulunan gelin evine gelen itfaiye aracı, meraklı bakışları üzerinde topladı. İtfaiyenin siren seslerini duyan vatandaşlar, aracın gelin arabası olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı.

Mesai arkadaşlarıyla birlikte kız evine gelen damat Emin Sezgin, gelin Pelin Ünsal'ı aldıktan sonra alkışlar eşliğinde düğünün yapılacağı düğün salonuna doğru yol çıktı.













