taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.428
USD
3,5576
EURO
3,8969
ALTIN
141,04
PETR
49,1800

İtfaiye aracı gelin arabası oldu

İtfaiye memuru Emin Sezgin en mutlu gününde, gelin Pelin Ünsal'ı almaya, çiçeklerle süslediği itfaiye aracıyla gitti.

08.05.2017 - 13:59
  1. Haberler
  2. İç Haber

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ödemiş İtfaiye Birimi ekipleri, gelin arabası gibi süsledikleri itfaiye aracı ile bu kez yangın yerine gelin almaya gitti. Ödemiş itfaiyesinde görevli memur Emin Sezgin(27), 23 Eylül 2016 tarihinde yüzük takarak nişan merasimi yaptığı, bir elektrik şirketinde abone sorumlusu olarak çalışan Pelin Ünsal (27) ile dün hayatını birleştirdi.

İtfaiye aracı gelin arabası oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden gerekli izinleri alan Sezgin, itfaiye aracını gelin arabası yerine kullandı. Ödemiş'in İnönü Mahallesi Tütüncüler Sokak üzerinde bulunan gelin evine gelen itfaiye aracı, meraklı bakışları üzerinde topladı. İtfaiyenin siren seslerini duyan vatandaşlar, aracın gelin arabası olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı.

Mesai arkadaşlarıyla birlikte kız evine gelen damat Emin Sezgin, gelin Pelin Ünsal'ı aldıktan sonra alkışlar eşliğinde düğünün yapılacağı düğün salonuna doğru yol çıktı.

İtfaiye aracı gelin arabası oldu

İtfaiye aracı gelin arabası oldu

İtfaiye aracı gelin arabası oldu

İtfaiye aracı gelin arabası oldu

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran'dan Suudi Arabistan'a tehdit

İran'dan Suudi Arabistan'a tehdit

246
Şırnak'ta terör örgütüne büyük darbe

Şırnak'ta terör örgütüne büyük darbe

107
Abdullah Gül'ün babası son yolculuğuna uğurlandı

Abdullah Gül'ün babası son yolculuğuna uğurlandı

108
Abdullah Gül'ün acı günü

Abdullah Gül'ün acı günü

156
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan mehter marşı eleştirisi

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan mehter marşı eleştirisi

368
Ak Parti'de ilk FETÖ gözaltısı

Ak Parti'de ilk FETÖ gözaltısı

146
CHP'de son durum

CHP'de son durum

155
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM