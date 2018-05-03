İtfaiye aracı takla attı, yaralıları helikopter taşıdı

Bursa'da itfaiye aracının devrilmesi sonucu 4 itfaiye eri yaralandı. Ağır yaralanan itfaiye eri helikopterle bölgeden alınarak hastaneye nakledildi.

TAKLA ATARAK TERS DÖNDÜ

Cengiz Ş. idaresindeki Büyükorhan İşletme Müdürlüğüne ait 16 N 2775 plakalı arazöz Orhaneli'nden görevden dönerken yolun hafif yağışlı olması sebebiyle kontrolden çıktı. Takla atan ve ters dönen orman itfaiye aracında biri ağır 4 kişi yaralandı.

Yaralılardan Bünyamin K.'nin durumunun diğer meslektaşlarına göre daha ciddi olduğu öğrenildi. Bünyamin K. Sağlık Bakanlığına ait helikopterle hastaneye taşınırken diğer yaralılar 112 ambulanslarıyla Bursa'ya sevk edildi.