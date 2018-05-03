taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.726
USD
4,1778
EURO
5,0076
ALTIN
175,92
PETR
73,2200

İtfaiye aracı takla attı, yaralıları helikopter taşıdı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait yangın arazözünün devrilmesi sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

İHA | 03.05.2018 - 03:47..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Bursa'da itfaiye aracının devrilmesi sonucu 4 itfaiye eri yaralandı. Ağır yaralanan itfaiye eri helikopterle bölgeden alınarak hastaneye nakledildi.

İtfaiye aracı takla attı, yaralıları helikopter taşıdı

TAKLA ATARAK TERS DÖNDÜ

Cengiz Ş. idaresindeki Büyükorhan İşletme Müdürlüğüne ait 16 N 2775 plakalı arazöz Orhaneli'nden görevden dönerken yolun hafif yağışlı olması sebebiyle kontrolden çıktı. Takla atan ve ters dönen orman itfaiye aracında biri ağır 4 kişi yaralandı.

Yaralılardan Bünyamin K.'nin durumunun diğer meslektaşlarına göre daha ciddi olduğu öğrenildi. Bünyamin K. Sağlık Bakanlığına ait helikopterle hastaneye taşınırken diğer yaralılar 112 ambulanslarıyla Bursa'ya sevk edildi.

İtfaiye aracı takla attı, yaralıları helikopter taşıdı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Denizli'de okul bahçesinde köpek dövüşü yakalandı
Denizli'de bir ilkokulun bahçesinde köpek dövüştüren gençlerin görüntüsünü çeken kişi, emniyete şikayette bulundu.
Tokat'ta yağmur duası sonrası gelen sağanak sevindirdi
Tokat'ta sağanak yağış bölgedeki çiftçileri ve vatandaşları sevindirdi.
Antalya'da motosiklet kazası: 1 ölü 2 yaralı
Antalya'da motosiklet ve hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kütahya'da çıkan fırtına büyük hasarlara neden oldu
Kütahya'da akşam saatlerinde çıkan şiddetli rüzgar fırtınaya döndü. Kütahya'yı kısa sürede etkisi altına alan fırtınada ağaçlar yerinden söküldü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Murat Emir'den SİHA Sezgin'e destek

Murat Emir'den SİHA Sezgin'e destek

86
Hakan Bayrakçı muhalefet için konseptine uygun konuşuyor

Hakan Bayrakçı muhalefet için konseptine uygun konuşuyor

24
Meksika'da siviller çete savaşlarından kaçıyor

Meksika'da siviller çete savaşlarından kaçıyor

8
Çürük yumurta kokusu Aydın'da halka nefes aldırmadı

Çürük yumurta kokusu Aydın'da halka nefes aldırmadı

5
Perinçek: CHP, ABD talimatıyla bizi ittifaka almadı

Perinçek: CHP, ABD talimatıyla bizi ittifaka almadı

0
Roma'dan Salah'a mesaj var

Roma'dan Salah'a mesaj var

0
Yemen'de 4 yılda 26 gazeteci öldürüldü

Yemen'de 4 yılda 26 gazeteci öldürüldü

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM