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İtfaiye aracına trafik cezası

Taksim'de Beyoğlu Belediyesi'ne ait itfaiye aracına, trafik polisleri tarafından ceza kesildi.

DHA | 17.05.2018 - 16:11..
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Beyoğlu'nda olaya giden itfaiye ekipleri, İstiklal Caddesi girişinde trafik polisine takıldı.

Bir hayvan kurtarma operasyonu için hızla olay yerine gitmek istediklerini belirten itfaiyeciler, trafik polisinin motosikletini olduğu yerden çekmesini istedi. Polis yan taraftan geçebileceklerini söyleyince itfaiyeciler o noktadan giriş yapamayacaklarını belirtti.

TARTIŞMA ÇIKTI

İtfaiyeciler ve polis arasında tartışma çıktı. Tartışma bir polis memurunun araya girmesiyle sona erdi.

İtfaiye aracına trafik cezası

343 LİRA CEZA KESİLDİ

Ancak bir süre sonra ise tartışmanın tarafı olan trafik polisi, itfaiye aracının sürücüsüne 'trafiği tehlikeye atmak' ve 'kaldırım işgali' nedeniyle 343 lira para cezası kesti.

İtfaiye aracına trafik cezası VİDEO

İtfaiye aracına trafik cezası

İtfaiye aracına trafik cezası

İtfaiye aracına trafik cezası

İtfaiye aracına trafik cezası

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