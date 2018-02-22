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İtfaiye çalışanı evindeki yangın ihbarına koştu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kısmen yandı.

İHA | 22.02.2018 - 11:11..
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Cide Liman içi mevkisinde Bilal Çelik’e ait evde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yanın çıktı. Yangına ilk olarak ev sakinleri müdahale etse de söndürmede başarılı olamayınca olay yerine Cide Belediyesine ait İtfaiye ekipleri çağrıldı.

İtfaiye çalışanı evindeki yangın ihbarına koştu

"NASİPTE BU DA VARMIŞ"

Anonsu ve adres bilgisini duyan itfaiye ekibinden Erol Çelik babasının evinin yandığını öğrendi. Olay yerine hızlıca ulaşan ekipler oluşan yangını evin tamamına sıçramadan söndürdü. Her hangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanamadığı yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi.

Yangın sonrası kısa bir açıklamada bulunan itfaiye görevlisi Erol Çelik, “Nasipte kendi evimizin yangınını da söndürmek varmış. Tek tesellimiz can kaybı yaşanmamasıdır.” dedi.

İtfaiye çalışanı evindeki yangın ihbarına koştu

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