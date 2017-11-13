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İtfaiye ekipleri dereye düşen at için seferber oldu

İstanbul Esenyurt'ta dereye düşen at, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

13.11.2017 - 05:40
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde mahalle sakinleri itfaiye ekiplerini arayarak bir atın dereye düştüğünü haber verdi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, 1 saatlik operasyonla zor durumdaki atı kurtardı.

İtfaiye ekipleri dereye düşen at için seferber oldu

ÖNCE AKINTIYA KAPILMASINI ÖNLEDİLER

Olay, Pınar Mahallesi 1299 sokakta saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Alına bilgiye göre, sokakta başıboş gezen at, bilinmeyen bir şekilde dere yatağına düştü. Düşen atı kurtarmaya çalışan mahalleliler, başarmayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, atın boynuna ip bağlayarak deredeki akıntıya kapılmasına engel oldu.

İtfaiye ekipleri dereye düşen at için seferber oldu VİDEO


İtfaiye ekipleri dereye düşen at için seferber oldu

13 YAŞINDAKİ ÇOCUK ATI SAKİNLEŞTİRDİ

Dere yatağına inen 13 yaşındaki Aşkı Karakuş, atı sakinleştirdi. Ardından, atın gövdesine çekme halatı bağlayan itfaiye ekipleri, vinç yardımıyla atı olduğu yerden çıkardı. At bir mahalleli tarafından götürüldü.

İtfaiye ekipleri dereye düşen at için seferber oldu

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