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İtfaiye ekipleri yaşlı kadını yanmaktan son anda kurtardı

Ayvalık'taki iki katlı bir evde çıkan yangında 84 yaşındaki Ümmühan Sakızlı alevler arasında kaldı. Ateşlerin arasında giren itfaiye erleri yaşlı kadını kurtardı.

İHA | 22.03.2018 - 23:24..
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 2 katlı bir evde elektrik kontağından yangın çıktı. Evde bulunan 84 yaşındaki Ümmühan Sakızlı, yangında evde kaldı. Alevlerin içine giren itfaiye erleri, yaşlı kadını yanmaktan son anda kurtardı.

İtfaiye ekipleri yaşlı kadını yanmaktan son anda kurtardı


KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİLER

Olay yerine çok kısa bir sürede ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler, kapısı kilitli evin içinde alevler arasında kalan yaşlı kadını kurtarabilmek için evin kapısını kırarak içeri girdi.

Hemen alevler arasında kalan yaşlı kadını evden dışarı çıkaran itfaiye erleri, zamanında müdahale ile yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Alevler arasında çaresiz şekilde kalan ve yanmaktan son anda kurtarılan Ümmühan Sakızlı ise olay yerine gelen Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerinin de desteğiyle bir 112 Acil Yardım Ambulansı ile Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri yaşlı kadını yanmaktan son anda kurtardı


YAŞLI KADIN TEDAVİ ALTINA ALINDI

İtfaiye erlerinin yoğun duman nedeniyle baygın bir halde evden dışarı çıkardığı yaşlı kadın, Ayvalık Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından İstanbul’daki tam teşekküllü bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıkların da bulunduğu belirtilen 84 yaşındaki Ümmühan Sakızlı’nın yakınları hastanede sinir krizleri geçirdi.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

İtfaiye ekipleri yaşlı kadını yanmaktan son anda kurtardı


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