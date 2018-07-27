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İtfaiye erinin gelin arabası itfaiye aracı oldu

İtfaiye eri Serkan İrhan ve eşi gelin arabası olarak itfaiye aracını kullandı.

İHA | 27.07.2018 - 10:52..
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Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde 10 yıldır itfaiye eri olarak görev yapan Serkan İrhan (30), Fatma İrhan’la (26) hayatını birleştirdi. İtfaiye eri, düğün öncesi farklı bir tercihte bulunarak Elazığ Belediyesinden itfaiye aracını gelin arabası yapmak için izin aldı.

ŞAŞKIN BAKIŞLARA ALDIRIŞ ETMEDİLER

İzin verilmesi üzerine itfaiye eri, yıllardır çalıştığı itfaiye aracını gelin arabası yaptı. Gelini itfaiye aracıyla alan ve yangına gider gibi sirenleri açık bir şekilde şehir turu atan çift, düğün salonuna da itfaiye aracıyla geldi. Davetlilerin şaşkın bakışları ise gözden kaçmadı.

İtfaiye erinin gelin arabası itfaiye aracı oldu İZLE

"MÜDÜRÜMÜZ UYGUN GÖRDÜ"

10 yıldır itfaiyede çalıştığını belirten Serkan İrhan, "Bizim düğün merasimi olmaya başlayınca müdürümüze söyledik. Sağ olsun müdürümüz de uygun gördü. Müdürümüz İbrahim Halil Başgün önderliğinde böyle bir organizasyon yapmayı uygun gördük. Yine ayrıcı müdür yardımcımız Selim Nazırlı’ya ve Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’a çok teşekkür ediyorum." dedi.

İtfaiye erinin gelin arabası itfaiye aracı oldu


"GÖRENLER ŞAŞIRDI"

İtfaiyeci olmaktan gurur ve şerefle duyduğunu dile getiren İrhan, "Görenler çok şaşırdı ve mutlu oldular. Hiç tanımayanlar bile kornaya basarak bize selam verdiler. Eşim biraz şaşırdı ama nihayetinde bir itfaiyeciyle evleniyor. O yüzden güzel karşıladı. Mutluyum." diye konuştu.

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