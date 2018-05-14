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İtfaiye erleri 7 yavru köpeği yanmaktan kurtardı

Balıkesir'deki boş bir arazide bulunan kartonlar alev aldı. Çıkan yangında mahsur kalan 7 köpek yavrusu itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

İHA | 14.05.2018 - 06:00..
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde boş arazide çıkan karton yangında, mahsur kalan 7 yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İtfaiye erleri 7 yavru köpeği yanmaktan kurtardı

ÇEVREDEKİLER KÖPEKLERİN SESLERİNİ DUYDU

Boş arazide kartonların yandığı ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri yanan kartonları söndürürken, kartonların altında yavru köpek bağırtılarını duydu.

Hemen önlem alan ekipler, bir yandan yangını söndürürken bir yandan da kartonların

İtfaiye erleri 7 yavru köpeği yanmaktan kurtardı

ltında bulunan 7 köpek yavrusunu kurtardı. Bu arada bir minibüs de çıkan yangında kısmen zarar gördü.


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