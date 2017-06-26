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İtfaiye erleri ameliyata girdi

Kahramanmaraş'ta 5 yaşındaki çocuğun kıyma makinesine kaptırdığı eli, itfaiyecilerin de girdiği ameliyatla kurtarıldı.

26.06.2017 - 13:09
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Kent merkezinde adı açıklanmaya küçük çocuk, sağ elini kıyma makinesine kaptırdı. Ailesinin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, çocuğu makineyle birlikte Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

İTFAİYE AMELİYATA GİRDİ

Çocuğun elinin makineden kurtarılması için itfaiye ekiplerinin de destek istendi. İtfaiye erlerinin de girdiği yarım saat süren ameliyatla, çocuğun eli sıkıştığı makineden kurtarıldı.

PARMAKLARI KIRILDI

Parmakları kırıldığı belirlenen çocuğun hastanedeki tedavisi devam ediyor.

İtfaiye erleri ameliyata girdi

İtfaiye erleri ameliyata girdi

İtfaiye erleri ameliyata girdi

İtfaiye erleri ameliyata girdi

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