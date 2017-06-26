İtfaiye erleri ameliyata girdi

Kaza yaptılar, 'Bir şeyiniz var mı' diye sorup kaçtılar

1 Ulaştırma Bakanı Arslan'dan 3 havalimanı müjdesi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 2017'de 3 havalimanının daha projesine başlanacağını açıkladı.

2 Ramazan Bayramı nasıl Şeker Bayramı oldu "Ramazan Bayramı mı, Şeker Bayramı mı" tartışmalarına gazeteci Murat Bardakçı, "bir okuma hatası" olarak tespit koyuyor.

3 Fenerbahçe'de 4 futbolcu satılacak Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, aralarında Kjaer'in de bulunduğu 4 futbolcunun satılmasına izin verdi.

4 Avustralya-Malezya uçağı çamaşır makinesi gibi sallandı Avustralya'dan Malezya'ya giden AirAsia Havayollarına ait uçak, kalkıştan bir süre sonra çamaşır makinasının çıkardığı seslerle sallandı.

5 Ayrancı'daki kazada 1 çocuk hayatını kaybetti Kuralları hiçe saymak insan canına mal oluyor. Bayram tatillerinde pür dikkat olmak gerekiyor. Fakat bu yıl da acı haberler geliyor.

6 İran'dan Katar'a: Yanınızdayız İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Katar Emiri ile yaptığı telefon görüşmesinde, uygulanan ablukanın "kabul edilemez" olduğunu savundu