İtfaiye erleri ameliyata girdi

Kent merkezinde adı açıklanmaya küçük çocuk, sağ elini kıyma makinesine kaptırdı. Ailesinin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, çocuğu makineyle birlikte Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
İTFAİYE AMELİYATA GİRDİ
Çocuğun elinin makineden kurtarılması için itfaiye ekiplerinin de destek istendi. İtfaiye erlerinin de girdiği yarım saat süren ameliyatla, çocuğun eli sıkıştığı makineden kurtarıldı.
PARMAKLARI KIRILDI
Parmakları kırıldığı belirlenen çocuğun hastanedeki tedavisi devam ediyor.