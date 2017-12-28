İtfaiye erleri yangından kurtarılan Emir'i ziyaret etti

Ataşehir İnönü Mahallesi Şimşek Sokak'ta bulunan bir gecekonduda dün çıkan yangında küçük bir çocuğu hayatta tutabilme yarışı yaşanmıştı. İtfaiye ekipleri, evde mahsur kalan 7 yaşındaki Emir Soysuzlar'ı alevlerin içinde çıkarıp müdahale etmişti. DHA kamerasına yansıyan o anlarda dumandan etkilenen küçük çocuk yere yatırılarak oksijen maskesi takıldı. Küçük çocuğu kucağına alan itfaiye eri, siren sesinin geldiği yöne koşmaya başladı. İtfaiye eri yorulunca bir polis memuru, küçük çocuğu kucaklayarak ambulansa ulaştırdı.

İtfaiye ekipleri kurtardıkları Emir'i ziyaret etti VİDEO

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Ekiplerin ambulansa kadar taşıdıkları Emir Soysuzlar'ın Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Hayati tehlikeye atlattığı öğrenilen küçük çocuğun dumandan etkilendiği ve bir süre daha hastanede tedavi devam edeceği öğrenildi.

Yangından kurtaran itfaiye ekipleri, Emir'i Soysuzlar'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ellerinde bir buket çiçek ve hediye itfaiye aracı maketi ile hastaneye gelen itfiaye ekipleri, Emir Soysuzlar'ın ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunup sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

SAĞLIĞI İYİYE GİDİYOR

Emir Soysuzlar'ın doktoru, "Dumandan ciddi etkilenme yaşamış, gerekli tıbbi müdahale başlatıldıktan, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra bizim hastaneye sevk edilmişti. Önce acil serviste ardından servise alıp takip altına aldık. Genel durumu stabil ama etkilenme durumu bakımından takibe almamız gerekir. Genel durumu iyi, iyiye gidişi var ama dediğim gibi bu bir süreç izlememiz gerekiyor." dedi.

EVSİZ KALDILAR

Öte yandan; aile, evleri kullanılamaz hale geldiği için hastane bahçesinde kaldı. Ailenin Emir dışında biri bebek, 3 çocuğu daha olduğu öğrenildi.

Gecekonduda çıkan yangından 7 yaşındaki çocuk kurtarıldı