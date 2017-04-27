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İtfaiye kurtardığı kediye '110' adını verdi

Tokat Erbaa'da itfaiye ekibi, atık su borusundan kurtardıkları yavru kediye 'yüz on' adını verdi.

27.04.2017 - 15:55
  1. Haberler
  2. Yerel Yönetimler

Erbaa Cumhuriyet Mahallesi Kaymakam Uğur Boran Caddesi'nde, iki gün önce iddiaya göre mahallenin çocuklarından korkup atık su borusuna kaçan yavru kedi burada sıkıştı.

İTFAİYE KEDİYİ KURTARDI

Bugün yavru kedinin sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye giderek çalışma başlattı. Yavru kedinin atık su borusunun kaldırım altında kalan bölümüne kadar ilerlediği fark edildi. Bunun üzerin kediyi kurtarmak için kaldırımı sökmeye karar verildi. Kaldırım taşları sökülerek yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı.

İtfaiye kurtardığı kediye '110' adını verdi

'YÜZ ON' ADI VERİLDİ

Yavru kedi, itfaiye istasyonuna götürüldü. Ekipler besledikleri yavru kediye itfaiyenin acil çağrı numarası olan '110' ismini verdi. Kurtarılan kedinin veteriner tarafından tedavisi ve aşılarının da yapılacağı öğrenildi.

İtfaiye kurtardığı kediye '110' adını verdi


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