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İtfaiye sadece yangın için aranmadı

Ankara itfaiyesi yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

02.08.2017 - 12:04
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Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın zor durumdaki vatandaşlar ile hayvanların kurtarılmasına yönelik çalışmaları 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor. Olaylara 44 istasyondaki 850 personel ile müdahale eden Ankara İtfaiyesinde 160 söndürme ve kurtarma aracı bulunuyor.

İtfaiye sadece yangın için aranmadı

3 BİN 786 YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Bu kapsamda vatandaşların can ve malları ile hayvanların hayatlarını kurtarmak için çalışan itfaiye erleri, 2017'nin ilk 6 ayında 3 bin 786 yangına kısa sürede müdahale etti.

Yangınların, bin 350'si sigara ve kibrit, 583'ü elektrik kontağı, 451'i sabotaj, 212'si baca ve 71'i ocak, soba veya kalorifer kazanından çıktı.

İtfaiye sadece yangın için aranmadı

EN ÇOK ISINMAK İÇİN YAKILAN ATEŞTEN YANGIN ÇIKTI

İtfaiyenin müdahale ettiği yangınların 65'inin ısınmak için yakılan ateşten, 46'sının kontrollü yakılan ateşten, 11'inin çocukların ateşle oynamasından, 4'ünün buzdolabından, 4'ünün fırından, birinin televizyondan, birinin ütüden kaynaklandığı belirlendi.

HAYVANLARA DA YARDIM ELİ UZATTILAR

Ekiplerin vicdanlı elleri, insanların yanı sıra hayvanların yaşamı için de uzandı.

Bu yılın ilk yarısında itfaiye, bin 254 operasyon ile zor durumdaki hayvanların yaşamına dokundu.

İtfaiye sadece yangın için aranmadı

Bunların 672'si kedi, 289'u kuş ve 229'u köpek kurtarma operasyonu oldu.

Ekipler, hayatı tehlikede olan insanları kurtarmak ve normal yaşantılarına devam etmelerini sağlamak için de bin 600 kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

47 PARMAKTA YÜZÜK SIKIŞMASI OLAYI

Gelen ihbarları değerlendiren ekipler, 222 insan kurtarma, 133 intihara teşebbüs, 131 asansörde mahsur kalma, 108 bir yerde kilitli kalma, 47 parmakta yüzük sıkışması olayına müdahale etti.

İtfaiye, özellikle sıkışmalı trafik kazalarında vatandaşları sıkıştıkları yerlerden çıkararak hastaneye kısa sürede sevk edilmelerine de büyük katkı sağladı.

Bu yılın ilk 6 ayında Ankara itfaiyesi, 697 trafik kazasında kurtarma çalışmasına katıldı. Bunların 541'i otomobil, 28'i kamyon ve 21'i tır kazası oldu.

İtfaiye sadece yangın için aranmadı

SU BASKINLARINA DA MÜDAHALE ETTİLER

Sağanak yağış ve su patlamalarının neden olduğu su baskınlarına ilişkin çalışmalarda da itfaiye en ön saflarda yer aldı. Başkentte meydana gelen 794 su baskınına itfaiye ekiplerince müdahalede bulunuldu.

İtfaiye sadece yangın için aranmadı

111 ASILSIZ İHBAR

İnsanlar ile hayvanların canlarını, kendi hayatlarını hiçe sayarak zor durumdan kurtarmaya çalışan itfaiye ekiplerini asılsız ihbarlar ise gereksiz yere meşgul etti.

Yılın ilk yarısında itfaiyeye gelen 111 ihbar asılsız çıktı.

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