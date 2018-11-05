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İtfaiyede defile düzenlediler

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında düzenlenen defile sonrası Daire Başkanı Cahit Küçükönder görevden alındı.

DHA | 05.11.2018 - 08:31..
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İtfaiyede defile düzenlediler

İtfaiye binasında düzenlenen defilenin sosyal medyaya yansıması tepkilere neden olunca Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili inceleme başlattı.

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç yaptığı yazılı açıklamada, Daire Başkanı Cahit Küçükönder’in görevden alındığını bildirdi.

İtfaiyede defile düzenlediler

İtfaiyede defile düzenlediler ViDEO

"ÖĞRENİR ÖĞRENMEZ MÜDAHALE ETTİK"

Erkoç, açıklamasında şunları kaydetti: "Gerçekleştirilen defile hiçbir şekilde belediyemizin bir etkinliği olmayıp, İtfaiye Daire Başkanı hiçbir izin almadan, yetkisini aşarak bu etkinliğe şehrimiz için kritik öneme sahip acil hizmetlerimiz için kullanılan itfaiye hizmet binasında yapılmasına işgüzarlık yaparak müsaade etmiştir. Böyle bir faaliyetin itfaiye binamızda yapıldığını öğrenir öğrenmez, olaya müdahale ederek gerekli soruşturmaları başlatılmış olup itfaiye daire başkanı görevden alınmıştır. Hukuki süreç başlatılmıştır. Bu binalar acil hizmetler için kullanılmakta bunun dışında hiçbir iş için kullanılmamakta ve kullanılmasına müsaade edilmemektedir. Yapılan bu defileyle Belediyemizin hiç bir alakası ve ilgisi bulunmamaktadır."

İtfaiyede defile düzenlediler

İtfaiyede defile düzenlediler

İtfaiyede defile düzenlediler

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İtfaiyede defile düzenlediler

İtfaiyede defile düzenlediler

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