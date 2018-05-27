İtfaiyeden ahde vefa iftarı

Belediye Başkanı Dursun Ay ve meclis üyelerinin de katıldığı iftarda emekli itfaiye personeli ile halen çalışan itfaiyeciler hasret giderdi.

EMEKLİ PERSONELLER KATILDI

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri gelenekselleşen iftar yemeğinde bir araya geldi.

yemeğe Belediye Başkanı Dursun Ay, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Sağlam, MHP’li ve AKParti’li meclis üyeleri, İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat, belediye birim müdürleri ile itfaiye personeli ve emekli olan personeller katıldı.

Hasretlerin giderildiği belediye iftarında, emekli olan personel ile halen çalışmakta olan personel bir araya gelerek sohbet etme imkanı da buldular.



