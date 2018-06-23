taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.852
USD
4,6789
EURO
5,4540
ALTIN
190,94
PETR
75,8100

İtfaiyeden minibüs sürücüsüne tepki: Aferin minibüs

Bayrampaşa'da lastiği patlayan minibüs devrildi. Olay yerine giden itfaiye, trafikte yol vermeyen bir minibüs sürücüsüne tepki gösterdi.

DHA | 23.06.2018 - 09:07..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bu sabah saat 07.30 sıralarında Bayrampaşa Sağmacılar Viyadüğü Edirne istikametinde Ramazan Saldus'un kullandığı 34 BG 875 plakalı servis aracının seyir halindeyken lastiği patladı.

İtfaiyeden minibüs sürücüsüne tepki: Aferin minibüs

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs bariyerlere çarparak devrildi. Yaralanan Saldus devrilen minibüsün ön camından kendi imkanlarıyla çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyeden minibüs sürücüsüne tepki: Aferin minibüs

"AFERİN MİNİBÜS"

Bayrampaşa itfaiye istasyonundan olay yerine hareket eden itfaiye ekipleri bazı sürücüler nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorluk yaşadı.

Bir yolcu minibüsü itfaiye ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen yol vermeyerek itfaiye aracının önüne geçti. Bunun üzerine  itfaiye ekibi araçtan "Aferin minibüs" anonsu yaparak yol vermeyen sürücüye tepki gösterdi. Olay yerine ulaşan 112 ekipleri, yol kenarında yaralı olarak bekleyen sürücü Ramazan Saldus'a yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.  Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

İtfaiyeden minibüs sürücüsüne tepki: Aferin minibüs

İtfaiyeden minibüs sürücüsüne tepki: Aferin minibüs

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya'dan Arnavutluk'a UÇK mesajı

Rusya'dan Arnavutluk'a UÇK mesajı

61
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu daveti kabul etmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu daveti kabul etmedi

82
Çipras Euro Grubu Toplantısı'nda kravat taktı

Çipras Euro Grubu Toplantısı'nda kravat taktı

26
Bahçeli yeni dönemde hükümete bakan vermek istemiyor

Bahçeli yeni dönemde hükümete bakan vermek istemiyor

47
IMF, Türkiye ile ilgili iddiaları yalanladı

IMF, Türkiye ile ilgili iddiaları yalanladı

29
Erdoğan: İnce Kılıçdaroğlu tarafından oyuna getirildi

Erdoğan: İnce Kılıçdaroğlu tarafından oyuna getirildi

49
Aykut Kocaman'la Ali Koç arasındaki konuşma

Aykut Kocaman'la Ali Koç arasındaki konuşma

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM