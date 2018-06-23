Bu sabah saat 07.30 sıralarında Bayrampaşa Sağmacılar Viyadüğü Edirne istikametinde Ramazan Saldus'un kullandığı 34 BG 875 plakalı servis aracının seyir halindeyken lastiği patladı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs bariyerlere çarparak devrildi. Yaralanan Saldus devrilen minibüsün ön camından kendi imkanlarıyla çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyeden minibüs sürücüsüne tepki: Aferin minibüs

"AFERİN MİNİBÜS"

Bayrampaşa itfaiye istasyonundan olay yerine hareket eden itfaiye ekipleri bazı sürücüler nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorluk yaşadı.

Bir yolcu minibüsü itfaiye ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen yol vermeyerek itfaiye aracının önüne geçti. Bunun üzerine itfaiye ekibi araçtan "Aferin minibüs" anonsu yaparak yol vermeyen sürücüye tepki gösterdi. Olay yerine ulaşan 112 ekipleri, yol kenarında yaralı olarak bekleyen sürücü Ramazan Saldus'a yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.