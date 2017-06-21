İtikaf nedir nasıl yapılır

İtikaf TDK'daki anlamıyla; bir kenara çekilme, ortalıkta görünmeme veya Ramazan ayının son on gününde Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak üzere dünya işlerinden ilgiyi kesip camiye kapanarak ibadet etmedir.

İTİKAFA NE ZAMAN GİRİLİR?

İtikafa Ramazan ayının son on gününde girilir.

İTİKAFIN AMACI NEDİR?

Kuran'ı Kerim'in inmeye başladığı Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğu tam olarak belli olmadığı için 1000 aydan daha hayırlı olan bu geceyi ibadetle geçirmek ve sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan'ı ibadetle uğurlamaktır.

İTİKAF NASIL YAPILIR?

İtikafa camide girilir. Yeme, içme, uyuma camide yapılır. Zorunlu ihtiyaçlar haricinde (tuvalet, abdest tazeleme) camiden çıkılmaz. Cuma namazı başka bir camide kılınıyorsa o camiye Cuma namazı kılmaya gidilebilir.

İtikafta zaman; namaz kılarak, zikir çekerek, Kuran okuyarak değerlendirilir. İtikafta dünyevi işlerle iştigal olunmaz.

KADINLAR İTİKAFA GİREBİLİR Mİ?

Kadınlar, evde namaz kıldıkları bir odada veya namaz kıldıkları bir köşede itikafa girebilir. Ancak erkeklerin zorunlu haller haricinde camiden ayrılmayacağı gibi kadınlar da evde o bölgeden ayrılamaz.