taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.760
USD
3,9225
EURO
4,6716
ALTIN
162,95
PETR
63,6300

Itır Esen'in halası konuştu

Itır Esen, yeğeni Itır Esen hakkındaki sessizliğini bozdu.

Haber Merkezi | 28.11.2017 - 10:09..
  1. Haberler
  2. Magazin

SS

Türkiye'nin en güzel 20 kızının kaldığı finalde yarışmayı, Itır Esen'in kendisiyle  aynı ismi taşıyan yeğeni Itır Esen kazandı. Ancak Esen'in tacı, 15 Temmuz ile ilgili attığı çirkin tweetler nedeniyle geri alındı.

HALASI ANNESİYLE AYNI FİKİRDE DEĞİL

Bu olaydan sonra Itır Esen'in annesi Hande Esen şöyle konuştu: "Kızımla gurur duyuyorum. Ailesi olarak her zaman yanındayız."

"HATASININ BEDELİNİ ÖDEDİ"

Itır Esen ise yeğeni hakkındaki sessizliğini koruyordu. önceki gün Bebek’te görüntülenen usta oyuncu, "15 Temmuz bizler için çok önemli, masum insanlarımız hayatlarını kaybetti. Dikkatsizce yazılmış bir sözdü şehitler için. Yaptığı çok büyük bir hata. Ona çok büyük bir ders oldu. Bedelini büyük bir biçimde, küçük yaşta da olsa ödemiş oldu." dedi.

Itır Esen'in halası konuştu

İlginizi Çekebilir
Ece Uslu'nun sapığına hapis cezası
Oyuncu Ece Uslu'nun hayatını kabusa çeviren hayranı, 'kişilerin huzur ve sükûnunu bozma' suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Bülent Serttaş'tan Maria Sharapova yanıtı
Türkücü Bülent Serttaş, Maria Sharapova'ya hayran hayran bakarken çekilmiş fotoğrafları için konuştu
Gamze Karaman hamile
Nedim Keçeli ile nikah masasına oturan Türkiye eski güzeli Güzeli Gamze Karaman'dan müjdeli haber geldi
Bella Hadid domuzlarla serinledi
Kendisini serin sulara atıp güneşin tadını çıkaran Hadid, domuzlarla yüzdüğü anları görüntüledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsmail Küçükkaya belge tartışmasına katıldı

İsmail Küçükkaya belge tartışmasına katıldı

163
Leyla İmret Türkiye'den Almanya'ya kaçışını anlattı

Leyla İmret Türkiye'den Almanya'ya kaçışını anlattı

109
Canlı yayında tartışma çıktı, Ahmet Hakan reklama gitti

Canlı yayında tartışma çıktı, Ahmet Hakan reklama gitti

41
Lidya Özdemiroğlu'na annesinden destek

Lidya Özdemiroğlu'na annesinden destek

102
Fadime Özkan'ın CHP değerlendirmesi stüdyoyu gerdi

Fadime Özkan'ın CHP değerlendirmesi stüdyoyu gerdi

54
İsrailli BM temsilcisi: Arap büyükelçileri bana sarılıyor

İsrailli BM temsilcisi: Arap büyükelçileri bana sarılıyor

91
FETÖ davasında müştekilerin kan donduran ifadeleri

FETÖ davasında müştekilerin kan donduran ifadeleri

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM