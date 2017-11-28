Itır Esen'in halası konuştu

Türkiye'nin en güzel 20 kızının kaldığı finalde yarışmayı, Itır Esen'in kendisiyle aynı ismi taşıyan yeğeni Itır Esen kazandı. Ancak Esen'in tacı, 15 Temmuz ile ilgili attığı çirkin tweetler nedeniyle geri alındı.

HALASI ANNESİYLE AYNI FİKİRDE DEĞİL

Bu olaydan sonra Itır Esen'in annesi Hande Esen şöyle konuştu: "Kızımla gurur duyuyorum. Ailesi olarak her zaman yanındayız."

"HATASININ BEDELİNİ ÖDEDİ"

Itır Esen ise yeğeni hakkındaki sessizliğini koruyordu. önceki gün Bebek’te görüntülenen usta oyuncu, "15 Temmuz bizler için çok önemli, masum insanlarımız hayatlarını kaybetti. Dikkatsizce yazılmış bir sözdü şehitler için. Yaptığı çok büyük bir hata. Ona çok büyük bir ders oldu. Bedelini büyük bir biçimde, küçük yaşta da olsa ödemiş oldu." dedi.