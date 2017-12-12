İTO Başkanı İbrahim Çağlar son yolculuğuna uğurlandı

Dün sabah kalp krizi geçiren ve hayatını kaybeden İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar için cenaze namazı kılındı.
DEVLETİN ZİRVESİ TÖRENDEYDİ
Cenaze namazında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da yan yana saf tuttu.
AİLE KABRİSTANINA DEFNEDİLECEK
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı İbrahim Çağlar'ın cenazesi Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Cami'nde kılınan namazın ardından Sahrayıcedit'teki aile kabristanına defnedilecek.