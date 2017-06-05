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İSO Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşunu açıkladı

İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı verilere göre; Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu TÜPRAŞ.

05.06.2017 - 10:15
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  2. Ekonomi

İSO Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşunu açıkladı

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, düzenlediği basın toplantısında, İSO'nun ''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" sonuçlarını açıkladı.

TÜPRAŞ YİNE ZİRVEDE

TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 32 milyar 594 milyon lirayla listede ilk sırayı alırken, Ford 16 milyar 314 milyon lirayla ikinci, Tofaş ise 12 milyar 856 milyon lira ile üçüncü oldu.

Listede Tofaş'ı sırasıyla Oyak-Renault, Arçelik, Toyota, EÜAŞ, Hyundai Assan, İçdaş Çelik, İskenderun Demir ve Çelik izledi.

GEÇTİĞİMİZ YIL AÇIKLANAN LİSTE

TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.: 35.437.857.256
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.: 14.732.855.608
Arçelik A.Ş.: 9.998.905.712
Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.: 9.893.409.307
TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.: 8.434.241.768
EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü: 6.794.953.087
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.: 6.475.141.395
Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.: 6.236.714.393
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.: 5.890.461.750
İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.: 5.773.475.786

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