İttifakla Meclis'e giren Saadetliler CHP'den istifa etti

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TBMM'de 27. dönem İstiklal Marşı ile başladı

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Binali Yıldırım Meclis'te yemin etti

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Mağarada mahsur kalan çocuklar için yeni yöntem

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Servet Ünsal yemin töreninde gözlüğünün kurbanı oldu

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HDP'li Ayşe Acar Başaran yine 22 saniyede yemin etti

1 Mert Fırat ve İdil Fırat'ın sözünden ilk kareler Mert Fırat, 2.5 aydır birlikte olduğu İdil Fırat’ı ailesinden istedi. Törenden ilk fotoğraflar ortaya çıktı.

2 Çaldığı telefonla canlı yayın yapınca yakayı ele verdi Şanlıurfa’da bir hırsız, polis ekiplerince, çaldığı telefonun sahibinin sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı yerde çimlerin üstünde yatarken yakalandı.

3 Anadolu'da 20 yeni böcek türü bulundu Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde böcekler konusunda araştırma yapan bir grup akademisyen, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde 20 yeni böcek türü keşfetti.

4 Arı sütünün gramı 10 liradan satılıyor Yılda 1 ile 2 kilo arasında üretilen arı sütünün gramı 10 lira, kilosu ise 10 bin liradan alıcı buluyor.

5 Geleceğin mühendisleri kampta buluştu Kastamonu'da seçilen 45 ortaokul öğrencisi, Geleceğin mühendisleri iş başında projesi kapsamında toplandı.

6 Gandhi'den sağlıklı bir yaşam için 12 kural Mahatma Gandhi’nin Bilgelik Kitabı’nda verdiği sağlıklı bir insan olmak için öngörülmüş kurallar nelerdi?