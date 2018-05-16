taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.540
USD
4,4544
EURO
5,2664
ALTIN
185,15
PETR
78,1400

İttiği eşi uçurumdan düştü

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişinin eşi tarafından uçurumdan itilerek hayatını kaybettiği iddia edildi.

AA | 16.05.2018 - 04:03..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Karaağaç Mahallesi'nde ikamet eden Y.E. (34), eşi H.E. (31) ve oğulları arabayla gezintiye çıktı.

Yolda mola veren aileden anne H.E, bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki uçurumdan aşağı düşerek ağır yaralandı.

HASTANEDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan H.E, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

"EŞİMİ İTTİM, DENGESİNİ KAYBETTİ"

Durumu şüpheli bulan jandarma ekipleri Y.E'yi gözaltına aldı.

Y.E'nin emniyetteki ifadesinde H.E'yi uçurumdan ittiğini ve eşinin dengesini kaybederek düştüğünü söylediği öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Sahurunu yapan maden işçileri görevlerine geri döndü
Zonguldak'ta maden işçileri Ramazan ayının ilk sahurunu yerinde yaklaşık 300 metre altında yaptı.
Ramazan davulcuları mesaiye başladı
Sarıkamış'ta sahur vaktinin gelmesiyle Ramazan davulcuları işe koyuldu. İşbaşı yapan Ramazan davulcuları, vatandaşları ilk sahurlarına kaldırdı.
Kayseri'de 3 ayrı uyuşturucu operasyonu
Kayseri'de narkotik ekipleri kargo ile gelen lokum kutusu içerisine saklanmış uyuşturucuları yakaladı.
Erbaa'da minibüs kuru havuza düştü
Tokat Erbaa'da seyyar çaycılık yapan Seyfi Taş'ın kullandığı minibüs, kent meydanındaki kuru haldeki havuza düştü. Olayda yaralanan olmadı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'ye gelen turistler hayran kaldı

Türkiye'ye gelen turistler hayran kaldı

65
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahurunu uçakta yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan sahurunu uçakta yapacak

160
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Londra’da sevgi seli

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Londra’da sevgi seli

67
Başarılı bekçilere polis olma imkanı

Başarılı bekçilere polis olma imkanı

57
Suudi Arabistan Filistin için Arap Birliği'ni toplayacak

Suudi Arabistan Filistin için Arap Birliği'ni toplayacak

59
Başörtülü olduğu için Fransa'da linç girişimi başlatıldı

Başörtülü olduğu için Fransa'da linç girişimi başlatıldı

14
Ramazan davulcuları mesaiye başladı

Ramazan davulcuları mesaiye başladı

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM