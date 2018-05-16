İttiği eşi uçurumdan düştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, işgal güçlerinin, Orta Doğu'daki tüm kötülüklerin başı, çatışmanın kaynağı ve şiddetin nedeni olduğunu söyledi.

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Merkel'den Erdoğan'ı ziyaret eden Mesut ve İlkay'a baskı

Almanya Başbakanı Merkel, İngiltere'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ı hedef yaptı. Milli futbolcuları adeta basının önüne atan Merkel, ziyareti bile kaldıramadı.