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İTÜ Endüstri Mühendisliği'nin Sektör Günleri başlıyor

İTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü, önümüzdeki Salı günü başlayacak Sektör Günleri etkinliğinde öğrencileri iş dünyasıyla buluşturacak.

15.10.2017 - 19:36
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25. İTÜ Sektör Günleri kapsamında katılımcılar 17 Ekim Salı günü İTÜ Maçka Kampüsü’nde Hızlı Tüketim Sektörü’nün önde gelen şirketlerinin sektöre bakış açılarını inceleme fırsatı bulup, üst düzey yöneticilerden iş hayatı hakkındaki tecrübelerini dinleyecekler.

İKİ GÜNDE İKİ FARKLI SEKTÖR

Bu sene iki sektörü tanıma fırsatı veren 25. İTÜ Sektör Günleri 18 Ekim Çarşamba günü saat 10.00’da İTÜ Maçka Kampüsü’nde Dayanıklı Tüketim Sektörü liderleri ile devam edecek.

Dayanıklı tüketim sektörü temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek olan oturumlarda öğrenciler Dayanıklı Tüketim Sektörü’nün değişen dinamiklerini ve çalışma şartlarını irdelerken, merak ettiklerinoktalarda konuşmacılar ile soru-cevap imkanı bulabilecekler.

İTÜ Endüstri Mühendisliği'nin Sektör Günleri başlıyor

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