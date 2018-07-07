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İTÜ İngiltere'de Tulpar ile birinci oldu

İngiltere'de İnsansız Hava Araçları Yarışması düzenlendi. Yarışmayı, Cambridge ve University College London gibi üniversiteleri geride bırakan İTÜ öğrencileri kazandı.

Haber Merkezi | 07.07.2018 - 03:15..
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İTÜ öğrencileri, 26 takımın yarıştığı İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda Türk mitolojisinde yer alan uçan at 'Tulpar' adını verdikleri araçla birinci oldu.

GÜNVELİK VE UÇUŞA ELVERİŞLİLİK ÖDÜLÜ DE GELDİ

Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin 20 öğrencisinden oluşan ekip, jüri üyelerinin takdirini topladı. İTÜ öğrencilerinin oluşturduğu 'Hedef' takımı ayrıca jüri tarafından ‘iyi yağlanmış bir makine’ye benzetilerek övgüleri de topladı.

Cambridge ve University College London (UCL) gibi dünyanın lider üniversitelerini geride bırakarak şampiyon olan Hedef, 'Güvenlik ve Uçuşa Elverişlilik' ödülünü de aldı.

İTÜ İngiltere'de Tulpar ile birinci oldu

TULPAR İKİ GÖREVDE DE BAŞARI SAĞLADI

Yarışmaya katılan 26 takımın projeleri iki görevde yarıştırıldı. Yarışmanın ilk kısmında, insani yardım paketleri temsilen un paketleri belirlenen noktalara bırakıldı.

500 ya da 1000 gramlık un paketleri havadan koordinatlara bırakıldı. Tulpar, paketleri zarar görmeden hedefe ulaştırdı. Zarar gördürmeyen takımların, paketin belirlenen konumunu tutturma derecesine göre puanlandı.

İkinci bölümde ise yer gözlemi yapıldı. Ekipler, 40 bin metrekarelik bir alandaki harf tabelalarını araçtaki kamera yardımıyla yazılım üzerinden tanıyıp, harfin GPS koordinatlarını en yüksek doğrulukta bildirmeye çalıştı.

İTÜ'nün geliştirdiği Tulpar, ilk turdaki 4 adet un paketini 5-7 metrelik bir sapmayla hedefine zararsız bir şekilde teslim etti.

İkinci bölümde ise Tulpar, harf tabelalarını ise yüzde 75 isabetle tanıdı.

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