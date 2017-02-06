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İTÜ'de 28 akademisyen tutuklanma istemiyle adliyede

FETÖ'nün akademik yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 28 akademisyen tutuklanma istemiyle adliyeye sevk edildi.

06.02.2017 - 17:20
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itü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısı Mehmet Şenay Baygın tarafından FETÖ/PDY'nin akademik yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görevli 28 akademisyen Terör örgütü üyeliğiö suçundan nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

BYLOCK KULLANDIKLARI TESPİT EDİLDİ

5 akademisyen ise adli kontrol şartıyla hakimliğe gönderildi. Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, 23 şüphelinin örgütün kriptolu haberleşme programı olan Bylock'u kullandığı belirtilirken yine bu kişilerin Bank Asya hesaplarına ilişkin yaşanan hareketliliğin de örgüt liderinin çağrısına uydukları ve örgüte bağlılıklarını gösterdiklerinin anlaşıldığı vurgulandı. Ayrıca 3 şüphelinin çıkarılan kanun hükmünde kararnameler ile meslekten ihraç ettiği belirtildi.

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