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İTÜ'de 28 akademisyenin 23'ünde ByLock çıktı

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde görevli tutuklanması istenen 28 akademisyenin 23'ünde ByLock çıktı

06.02.2017 - 20:21
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İTÜ'de 28 akademisyenin 23'ünde ByLock çıktı

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İstanbul Teknik Üniversitesi’ne (İTÜ) yönelik yapılan FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alınan 33 akademisyen emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından sorgulanan şüphelilerden 28’ü, “terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanmaları talebi ile İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

3’Ü İHRAÇ EDİLMİŞ

Hürriyet'in haberine göre; tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen 28 akademisyenden 23’ünde örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock’un çıktığı belirtildi. Ayrıca 28 akademisyenden 3’ün Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildikleri ortaya çıktı.

4 AKADEMİSYENE YAKALAMA KARARI

Savcılık tarafından ifadesi alınan 5 akademisyen ise adli kontrol talebi ile hakimliğe sevk edildi. Yapılan aramalara rağmen bulunamayan 4 akademisyen hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

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