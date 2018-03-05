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İTÜ'lü profesörün deprem tahmini

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Ahmet Ercan, yaptığı araştırmalar sonucunda İstanbul'da depremin 2045'ten önce olmayacağını söyledi.

AA | 05.03.2018 - 18:00..
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İTÜ'lü profesörün deprem tahmini

Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Hamit Çepni Konferans Salonu'nda düzenlenen, "Türkiye'nin Deprem Gerçeği" konferansında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan konuştu.

İTÜ'LÜ PROFESÖR TARİH VERDİ

Kuzey Marmara'da iki büyük deprem beklenildiğini anlatan Ercan, "Kuzey Marmara'da 6,4 ile 6,7 arasında ve 7,0 ile 7,2 arasında deprem olacaktır. Yaptığım araştırmalara göre İstanbul'da deprem 2045'ten önce olamaz. Deprem bilimciler her an deprem olabilir diyorlar ama hiçbirinde kanıt yok." değerlendirmesinde bulundu.

İTÜ'lü profesörün deprem tahmini

"DEPREMLERİN GERÇEKLEŞTİĞİ DERİNLİK 7-10 KM"

Türkiye'de depremlerin ortalama gerçekleşme derinliğinin 7 ile 10 kilometre arasında olduğunu aktaran Ercan, bütün depremlerin yer kabuğunun ilk 10 kilometre içerisinde olduğunu, ilk 10 kilometrenin gevrek ve kırılgan olduğunu, Türkiye'de son 100 yılda, yaklaşık 112 defa yıkıcı deprem olduğunu kaydetti.

İTÜ'lü profesörün deprem tahmini VİDEO

"DEPREM AÇISINDAN EN SAKINCALI YER KUZEY ANADOLU KIRIĞI"

Türkiye'deki depremlerin yüzde 57'sinin Kuzey Anadolu fayında gerçekleştiğini vurgulayan Ercan, şöyle konuştu: "Türkiye'deki depremlerin yüzde 33'ü göçüntü türü olan Batı Anadolu'dadır. Yüzde 13'ü de Doğu Anadolu kırığı üzerindedir. Türkiye'de deprem açısından en sakıncalı olan yer Kuzey Anadolu kırığıdır. Karabük, Kuzey Anadolu kırığının sadece 55 kilometre kuzeyinde yer alıyor. Bu yüzden depremden etkilenecek illerden biridir. En çok deprem olan şehirler ise Erzincan, Bingöl, Denizli, Gönen, Manyas, Erdek, Bolu, Adapazarı, Düzce, Adana, Van, Çorum, Amasya, Kars, Erzurum, İzmir, Kütahya Gediz, Manisa Demirci, Muğla Fethiye ve Marmaris."

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