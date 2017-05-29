İTÜ'lülerin tasarladığı araç ABD'de yarışacak

Üniversitelerarası Robotik Araç Yarışması'nda ABD başta olmak üzere dünyanın 7 ülkesinden finale kalan öğrenciler tasarlayıp geliştirdikleri geleceğin yeni nesil araçlarını Utah eyaletindeki Mars Çöl Araştırma Merkezi’nde yarıştıracak.

İTÜ 36 TAKIM ARASINDA FİNALE KALDI

İTÜ Rover Takımı'nın tasarladığı ve "Altınay Mars Kaşifi" olarak adlandırdıkları araç, dünyanın teknolojik olarak ilk sıralarda yer alan birçok ülkesinden gelen tasarımları geride bıraktı.

İTÜ’lü öğrencilerin geliştirdiği araç, 7 farklı ülkeden gelen 36 takım arasında finale kaldı.

MARS ÇÖL ARAŞTIRMA MERKEZİ'NDE YARIŞACAKLAR

Finale kalmanın bile başlı başına bir başarı sayıldığı URC’nin son yarışları, 1-3 Haziran’da kızıl gezegene benzer zemine sahip ve ABD’de özellikle uzayda kullanılması düşünülen yeni geliştirilmiş araçların denemelerinin de yapıldığı Mars Çöl Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilecek.