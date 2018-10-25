İTÜ'nün Alzheimer araştırması bilimsel makaleye konu oldu

İstanbul Teknik Üniversitesi, İTÜ’lü bilim insanları sorunu CD’leri daha büyük makromoleküler yapılara gömülme suretiyle çözmenin mümkün olduğunu düşünüyor.

BİLİM DÜNYASI TAKİP EDİYOR

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Yusuf Yağcı ve Dr. Antonino Puglisi'nin "Çocukluk Çağı Alzherimer" olarak bilinen Niemann- Pick Tip C (NP-C) hastalığı ile ilgili yaptığı araştırmalar, bilim dünyası tarafından yakından takip ediliyor.

iki bilim insanının Alzheimer, Parkinson ve Huntington gibi hastalıkların tedavisine de katkı sağlayacak yeni çalışması, Advanced Science News’te yayınlanan bir makaleye konu oldu.

GENETİK BOZUKLUĞU

"Çocukluk Çağı Alzherimer" olarak bilinen Niemann-Pick Tip C (NP-C) hastalığı, yapılan araştırmalara göre, AB’de de yüz bin kişiden 1’inde görülen bir genetik bozukluk olarak biliniyor. Hastalık, kolesterol trafiğini düzenleyen, geri dönüşümünü veya yeniden kullanımını sağlayan proteinin işlevini bozuyor.

Bu da beyin, karaciğer ve dalakta kolesterol birikmesine sebep oluyor. Biriken kolesterol, beyin hasarına ve kaçınılmaz olarak bilişsel beceriler ve haraketliliğin azalmasına neden oluyor.

Tipik olarak çocukluk döneminde teşhis edilen NPC, hayatın ikinci veya üçüncü 10 yılında ise hayatı tehdit edecek seviyeye hızla ilerliyor.

İTÜ'DEN BİLİM DÜNYASINA KATKI

Bilim dünyası ise hastalığın tedavisi için çözüm yolları arıyor. Bu noktada bilim dünyasına önemli bir katkı ise İTÜ’den geldi.

İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Yağcı ve doktora sonrası araştırmalar yapan Dr. Antonino Puglisi, doğal şekerlerden olan Siklodestrinler’in (CD’ler), kolesterolü uzaklaştırma yeteneklerine dikkat çekerek, hastalığın tedavisindeki potansiyeli inceledi.

İTÜ’lü bilim insanları, sorunu CD’leri daha büyük makromoleküler yapılara gömülme suretiyle çözmenin mümkün olduğunu düşünüyor.

ARAŞTIRMA ÜZERİNE ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Açıklamda görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Yusuf Yağcı, Dr. Antonino Puglisi ile yaptığı çalışma ile ilgili, "Umut verici olsa da ß-CD'nin kimyasal modifikasyonuna dayanan NPC'nin güncel tedavisi, beyindeki zayıf farmakokinetik ve biyo yararlanımdan muzdariptir. CD'ler aslında kan-beyin bariyerini (BBB) etkili bir şekilde geçmiyor gibi görünmektedir. Ayrıca, yeterli bir terapötik etki elde etmek için, yüksek dozda CD'lere ihtiyaç duyulmaktadır, çünkü sistemik olarak uygulanan CD'ler, kan dolaşımında böbreklerden hızlı atılması nedeniyle kısa bir yarı ömre sahiptirler. Bu sınırlılıkların bir kısmının aşılması, CD makrosiklinin daha büyük bir makromoleküler yapıya gömülmesiyle mümkündür" dedi.







