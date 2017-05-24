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Ivana Sert 60 bin liraya burun kıvırdı

Bodrum'da faaliyet göstermeye hazırlanan bir mekan, açılış organizasyonunda boy göstermesi için Ivana Sert'e 60 bin TL teklif etti.

24.05.2017 - 16:22
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Stil yarışmalarıyla ünlenen Ivana Sert, kurumsal kimliği olduğu ve bunu sarsmak istemediği gerekçesiyle teklifi reddetti.

KISA SÜRELİ TEKLİFLERE KAPALI

Moda dünyasının önemli simalarından biri haline gelen Sert, böyle kısa süreli anlaşmalarda boy göstererek imajını sarsmak istemediğini, minimum 1 yıllık anlaşmaları kabul edebileceğini mekan sahibine iletti.

Ayrıca ünlü moda stilisti, eğer mekan sahipleri isterse markalarının yüzü olabileceğini teklif etti. Bu teklifin karşılık bulup bulmadığı ise bilinmiyor.

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