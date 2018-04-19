İvana Sert Peker Açıkalın’ı mahkemeye verdi

'Karımı Gördünüz mü?' isimli filmin başrol oyuncularından Peker Açıkalın, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında çok konuşulacak sözlere imza atmıştı.

"MOTOR" DEDİ

Programa gelir gelmez İvana Sert hakkında argo ifadeler kullanan Sert, bununla yetinmeyip eleştirinin dozunu kaçırdı. Açıkalın, Sert hakkında yaptığı moda ikonu tanımlamasının ardından 'motor' ifadesini de kullandı.

SAVCILIĞA ŞİKAYET ETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran Sert, 13 yaşında bir çocuk annesi olduğunu, kamuoyunda tanınan biri olarak Açıkalın'ın sözleri sonrası kişiliğinin zedelendiğini belirterek ünlü oyuncudan şikayetçi oldu. Sert, Açıkalın'ın cezalandırılmasını istedi. Savcılık, ünlü modacının ihbarı sonrası Açıkalın hakkında soruşturma başlattı.