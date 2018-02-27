taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.792
USD
3,7854
EURO
4,6715
ALTIN
162,57
PETR
67,2500

Ivanka Trump: Babama iftira atılıyor

İvanka Trump, babasına yöneltilen cinsel suistimalle ilgili, iftira atıldığına inandığını söyledi.

İHA | 27.02.2018 - 04:17..
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde Beyaz Saray’da kıdemli danışman olarak görev yapan Ivanka Trump, babasıyla ilgili sorulara çıktığı bir televizyon programında yanıt verdi.

"BABAMI ÇOK İYİ TANIYORUM"

Ivanka Trump, babasının cinsel suistimali ile ilgili ortaya atılan iddaların asılsız olduğuna inandığını ve konuyla ilgili çıkan haberlerin "oldukça uygunsuz" olduğunu vurguladı.

Ivanka Trump: Babama iftira atılıyor

Ivanka Trump, "Babama inanıyorum, babamı çok iyi tanıyorum" diyerek, babası Trump’a sahip çıkarak yıpratılmak istenildiğini söyledi.

Ivanka Trump, ABD adına 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları’nın kapanış törenlerine gönderilmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Yangından etkilenen kedi kalp masajıyla hayata döndü
Rusya'da yaşanan bir yangında dumandan etkilenen kedi, itfaiyecinin çabasıyla kurtuldu.
Nobel ödüllü kadınlar Arakan'da yaşanan vahşeti dinledi
Nobel ödüllü Tevekkül Karman, Şirin Ebadi ve Mairead Maguire Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kaldığı kampları ziyaret ederek, yaşananları tanıklarından dinledi.
Rusya'dan İran'ı eleştiren BMGK tasarısına veto
Rusya, İran'ın BM'nin Yemen'e yönelik silah ambargosunu ihlal etmesinden duyulan endişelerin dile getirildiği BMGK karar tasarısını veto etti.
Suudi Arabistan, Lübnan Başbakanı Hariri'yi 'davet etti'
Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Suudi Arabistan'dan ülkeyi ziyaret etmek için davet aldığını ve en kısa zamanda buna icabet edeceğini bildirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Aydın’da milyonlarca arı telef oldu

Aydın’da milyonlarca arı telef oldu

16
İngiliz politikacı: AB ile ilişkimiz Türkiye gibi olmalı

İngiliz politikacı: AB ile ilişkimiz Türkiye gibi olmalı

5
CHP'li Kılıçaslan: Gerekirse HDP ile ittifak yapılır

CHP'li Kılıçaslan: Gerekirse HDP ile ittifak yapılır

24
Şampiyonlar Ligi'nde VAR sistemi kullanılmayacak

Şampiyonlar Ligi'nde VAR sistemi kullanılmayacak

5
Suudi Arabistan, Lübnan Başbakanı Hariri'yi 'davet etti'

Suudi Arabistan, Lübnan Başbakanı Hariri'yi 'davet etti'

4
Kış Olimpiyatları'ndaki siber saldırıdan Rusya suçlandı

Kış Olimpiyatları'ndaki siber saldırıdan Rusya suçlandı

3
Hollanda'da başörtüsünü çıkarmayan kız çocuğuna saldırı

Hollanda'da başörtüsünü çıkarmayan kız çocuğuna saldırı

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM