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​Ivanka Trump gelecek diye Hintli dilencileri topladılar

Hindistan'a resmi ziyaret için gidecek olan Ivanka Trump için, Belediye yetkilileri sokaklardaki Hintli dilencileri topladı, düzene soktu.

DHA | 28.11.2017 - 15:09..
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ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın bir iş konferansı için gittiği Hindistan’da yerel yönetim Trump’ın geçeceği bölgedeki dilencileri topladı, yollardaki çukurları doldurdu. Kadınların iş dünyasına katılmasını destekleyen bir girişime sahip olan Ivanka Trump bir girişimcilik konferansına katılıyor.

​Ivanka Trump gelecek diye Hintli dilencileri topladılar

SOKAK DÜZENLEMELERİ YAPILDI

Ivanka Trump toplantı için Hindistan ziyaretine hazırlanırken, Hindistan sopkakları da Trump'a hazırlanıyor.'a hazırlanıyor. Ivanka Trump’ın geçeceği yerlerde düzenlemeler yapılmasından rahatsız olan bir vatandaş yerel yönetimin herşeyi yenilediğini ama Ivanka Trump’ın geçmediği sokaklardaki çukurların hala yerinde durduğunu söyledi.

DİLENCİLER TOPLANDI

Hindistan düzenlemeleri bununla da sınırlı kalmadı. Kötü bir intiba oluşturmamak için çevre düzenlemeleri yapan Hintli belediyeler, bölgedeki "Hint Fakiri" olarak bilinen dilencileri de toplattırdı.

Çevre halkı bu duruma tepki gösterirken, uygulamayı gerçekleştiren belediyeleri iki yüzlülükle suçladı. Zira Trump'ın geçeceği bölgeler tamamen düzenlemeye tabi tutulurken, güzergah dışındaki bölgelere ise el değmedi.

​Ivanka Trump gelecek diye Hintli dilencileri topladılar

KADINLARA İSTİHDAM ZİRVESİ

ABD ve Hindistan tarafından ortak düzenlenen ve bin 200’den fazla kişinin katılması beklenen girişimcilik zirvesine ABD Başkanı’nın kızının gelmesi Hindistan’da heyecanla karşılanıyor.

Konferansa İngiltere eski Başbakanı Tony Blair’in eşi ve Cherie Blair Kadın Vakfı Başkanı Cherie Blair de katılıyor olacak.

 

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