Ivanka Trump gitti dilenciler yeniden sokaklara döndü

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump'ın, Hindistan'ın Haydarabad şehrine yaptığı ziyaret öncesi Hindistan hükümeti tarafından toplatılan dilenciler, yeniden sokaklara döndü.

DİLENCİLER TOPLATILMIŞTI

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Ivanka Trump'ın 28-29 Kasım'da Haydarabad ziyareti öncesi polis tarafından toplanan dilenciler, Trump gittikten sonra yeniden dilenmeye başladı.

Polis, ziyaretten önce toplanan ve sığınma evlerine yerleştirilen dilencilerin büyük bir bölümünün bir daha dilencilik yapmayacakları sözünü vermelerinin ardından serbest bırakıldığını belirtti.

SORUŞTURMA AÇILACAK

Yetkililer, serbest bırakılan dilencilerin yeniden dilenmeye başlamaları halinde haklarında soruşturma açılacağını ifade etti.

Gazete, bu uyarıya rağmen dilencilerin şehirde tekrar görüldüğünü yazdı.

"Girişimcilik Zirvesine" katılmak için 28 Kasım'da Hindistan'ın Haydarabad şehrine gelen Trump'ın ziyareti öncesi şehirde önlemler alınmıştı.

Şehrin "imajı" için sokaklardaki yüzlerce dilenci ve evsiz, ziyaretten haftalar önce toplanarak bakımevlerine yerleştirilmişti.

DİLENMEYE YASAK

Haydarabad polisi, sokaklarda dilenmeyi 7 Ocak 2018'e kadar yasaklamıştı.

Trump'ın ziyareti öncesi sokakları dilencilerden "temizlemek" isteyen polis, dilencileri ihbar edenlere 7,5 dolar para ödülü verileceğini duyurmuştu.

Yerel basın, bu önlemlerin Trump'ın ziyareti için alındığını yazsa da polis, bunun, sokakların dilencilerden temizlenmesi için yapıldığını savunmuştu.





