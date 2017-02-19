Ivanka Trump'tan sonra şimdi de Merkel-Trudeau bakışması

Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın Kanada Başbakanı Justin Trudeau hayran bakışları dünya basınında uzun süre yankı bulmuştu. 3 çocuk annesi Ivanka Trump'ın bakışları Donald Trump'ı ve eşini kızdıracak yorumlarına neden olmuştu.

Oturumda Kanada Başbakanı ile yan yana oturan Ivanka'nın hayran gözlerle Trudeau'ya bakışları ve samimi davranışları kameralara böyle yansımıştı.

ŞİMDİ DE MERKEL'İN GÖZ HAPSİNDE

Trudeau, Ivanka Trump dedikodularını geride bırakamadan bu kez de Angela Merkel'in ağına düştü.

Resmi ziyaret için Almanya’nın başkenti Berlin’e giden Trudeau’nun Merkel ile verdiği fotoğraflar çok konuşuluyor.

Berlin’deki Regent Hotel’de özel bir görüşme için bir araya gelen iki liderin yemek masasından fotoğrafların dünya ajansları tarafından servis edilmesiyle sosyal medya karıştı.

Baş başa görüşme sırasında servis edilen fotoğraflar akıllara, Trudeau’ya ‘hayran hayran’ bakan diğer isimleri getirdi. Sosyal medya kullanıcılarına göre Trudeau’nun “yeni hayranı” Almanya Başbakanı Merkel oldu.



Berlin Breitscheid anıtında bir araya gelen ikili 19 Aralık 2016'da yaşanan terör saldırısının kurbanları için çiçek bıraktılar.