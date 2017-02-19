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Ivanka Trump'tan sonra şimdi de Merkel-Trudeau bakışması

Almanya'ya iki günlük resmi ziyaret gerçekleştiren Trudeau ile Başbakan Merkel'in mum ışığında yemek yemesi sosyal medyada günün konusu oldu

19.02.2017 - 09:36
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Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın Kanada Başbakanı Justin Trudeau hayran bakışları dünya basınında uzun süre yankı bulmuştu. 3 çocuk annesi Ivanka Trump'ın bakışları Donald Trump'ı ve eşini kızdıracak yorumlarına neden olmuştu.

Ivanka Trump'tan sonra şimdi de Merkel-Trudeau bakışması

Oturumda Kanada Başbakanı ile yan yana oturan Ivanka'nın hayran gözlerle Trudeau'ya bakışları ve samimi davranışları kameralara böyle yansımıştı.

Ivanka Trump'tan sonra şimdi de Merkel-Trudeau bakışması

ŞİMDİ DE MERKEL'İN GÖZ HAPSİNDE

Trudeau, Ivanka Trump dedikodularını geride bırakamadan bu kez de Angela Merkel'in ağına düştü.

Resmi ziyaret için Almanya’nın başkenti Berlin’e giden Trudeau’nun Merkel ile verdiği fotoğraflar çok konuşuluyor.

Ivanka Trump'tan sonra şimdi de Merkel-Trudeau bakışması

Berlin’deki Regent Hotel’de özel bir görüşme için bir araya gelen iki liderin yemek masasından fotoğrafların dünya ajansları tarafından servis edilmesiyle sosyal medya karıştı.

Baş başa görüşme sırasında servis edilen fotoğraflar akıllara, Trudeau’ya ‘hayran hayran’ bakan diğer isimleri getirdi. Sosyal medya kullanıcılarına göre Trudeau’nun “yeni hayranı” Almanya Başbakanı Merkel oldu.

Ivanka Trump'tan sonra şimdi de Merkel-Trudeau bakışması

Ivanka Trump'tan sonra şimdi de Merkel-Trudeau bakışması
Berlin Breitscheid anıtında bir araya gelen ikili 19 Aralık 2016'da yaşanan terör saldırısının kurbanları için çiçek bıraktılar.Ivanka Trump'tan sonra şimdi de Merkel-Trudeau bakışmasıIvanka Trump'tan sonra şimdi de Merkel-Trudeau bakışmasıIvanka Trump'tan sonra şimdi de Merkel-Trudeau bakışması

Ivanka Trump'tan sonra şimdi de Merkel-Trudeau bakışması

Ivanka Trump'tan sonra şimdi de Merkel-Trudeau bakışması

Ivanka Trump'tan sonra şimdi de Merkel-Trudeau bakışması

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