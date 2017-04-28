taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.283
USD
3,5677
EURO
3,8798
ALTIN
145,23
PETR
52,2000

Ivanka Trump'tan üvey annesine tebrik mesajı

Dün doğum günü olan Melania Trump'ı ilk Ivanka Trump Twitter'dan kutladı.

28.04.2017 - 09:58
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'nin 45'inci Başkanı Donald Trump'ın eşi ve First Lady Melania Trump, dün doğum gününü kutladı.

Ivanka Trump'tan üvey annesine tebrik mesajı

'ARALARINDA SOĞU RÜZGARLAR ESİYOR' İDDİALARI VARDI

Son dönemlerde ABD Başkanı'nın kızı Ivanka'nın üvey annesi Melania Trump ile arasının mesafeli ve soğuk olduğundan bahsediliyordu.

Ivanka Trump'tan üvey annesine tebrik mesajı

ARADAKİ BUZLAR ERİDİ

Ivanka, dün Melania Trump'ın doğun gününü kutlayarak bu iddiaları reddettiğini ortaya koydu. Ivanka Trump, kişisel Twitter hesabından bir yazı paylaşarak, "First Lady'imiz (ve benim muhteşem üvey annem!) Melania Trump, iyi ki doğdun. Hepimiz için kibarlık ve zarafet örneğisin!" ifadelerini kullandı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çavuşoğlu: AKPM'ye ödeme minimum indirilecek

Çavuşoğlu: AKPM'ye ödeme minimum indirilecek

83
Yılmaz Özdil'den Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar

Yılmaz Özdil'den Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar

69
Kasımpaşa evinde Konyaspor'u mağlup etti

Kasımpaşa evinde Konyaspor'u mağlup etti

5
Trump: Kuzey Kore'yle savaş ciddi bir risk

Trump: Kuzey Kore'yle savaş ciddi bir risk

24
Ebru Gündeş sosyal hayatına geri döndü

Ebru Gündeş sosyal hayatına geri döndü

5
Ebru Şallı yayınlanan fotoğrafla ilgili ilk kez konuştu

Ebru Şallı yayınlanan fotoğrafla ilgili ilk kez konuştu

16
Yanmaz strafor testi yangın çıkardı: 1 ağır yaralı

Yanmaz strafor testi yangın çıkardı: 1 ağır yaralı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM