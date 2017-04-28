Ivanka Trump'tan üvey annesine tebrik mesajı

ABD'nin 45'inci Başkanı Donald Trump'ın eşi ve First Lady Melania Trump, dün doğum gününü kutladı.

'ARALARINDA SOĞU RÜZGARLAR ESİYOR' İDDİALARI VARDI

Son dönemlerde ABD Başkanı'nın kızı Ivanka'nın üvey annesi Melania Trump ile arasının mesafeli ve soğuk olduğundan bahsediliyordu.

ARADAKİ BUZLAR ERİDİ

Ivanka, dün Melania Trump'ın doğun gününü kutlayarak bu iddiaları reddettiğini ortaya koydu. Ivanka Trump, kişisel Twitter hesabından bir yazı paylaşarak, "First Lady'imiz (ve benim muhteşem üvey annem!) Melania Trump, iyi ki doğdun. Hepimiz için kibarlık ve zarafet örneğisin!" ifadelerini kullandı.