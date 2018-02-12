Bir efsaneye göre kentin zalim düküne başkaldırıyı temsil eden portakal savaşları için 700 ton portakal kullanılıyor. 9 at arabalı ve zırhlı takım herhangi bir koruma kullanmayan yaya takımına karşı kent meydanında ve sokaklarında savaşıyor.

180 KİŞİ YARALANDI

7 bin civarında savaşçının yanında etkinliği izlemek için gelen ziyaretçiler kırmızı şapka takarak kendilerini savaş dışı ilan ediyorlar. Böylece fırlatılan portakallardan etkilenmemeye çalışıyorlar. Bugünkü savaşlarda yaklaşık 180 kişinin hafif şekilde yaralandığı ifade ediliyor.

İvrea festivalinde portakal savaşları başladı ViDEO

Öte yandan festival, sakin bir kent olan İvrea'yı her yıl karnaval döneminde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi sayesinde bir cazibe merkezi haline getiriyor. Bunun yanı sıra savaş için kullanılan portakal israfı ve yaralılar da karnavalın tartışma konusu oluyor.