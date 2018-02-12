taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.856
USD
3,8144
EURO
4,6852
ALTIN
162,18
PETR
63,4000

İvrea festivalinde portakal savaşları başladı

İtalya'nın İvrea kentinde her yıl düzenlenen karnaval kapsamındaki portakal savaşları başladı. 3 gün sürecek olan portakal savaşlarını izlemek için yaklaşık 100 bin ziyaretçi kente akın etti.

İHA | 12.02.2018 - 09:35..
  1. Haberler
  2. Dünya

Bir efsaneye göre kentin zalim düküne başkaldırıyı temsil eden portakal savaşları için 700 ton portakal kullanılıyor. 9 at arabalı ve zırhlı takım herhangi bir koruma kullanmayan yaya takımına karşı kent meydanında ve sokaklarında savaşıyor.

180 KİŞİ YARALANDI

7 bin civarında savaşçının yanında etkinliği izlemek için gelen ziyaretçiler kırmızı şapka takarak kendilerini savaş dışı ilan ediyorlar. Böylece fırlatılan portakallardan etkilenmemeye çalışıyorlar. Bugünkü savaşlarda yaklaşık 180 kişinin hafif şekilde yaralandığı ifade ediliyor.

İvrea festivalinde portakal savaşları başladı

İvrea festivalinde portakal savaşları başladı ViDEO

Öte yandan festival, sakin bir kent olan İvrea'yı her yıl karnaval döneminde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi sayesinde bir cazibe merkezi haline getiriyor. Bunun yanı sıra savaş için kullanılan portakal israfı ve yaralılar da karnavalın tartışma konusu oluyor.

İvrea festivalinde portakal savaşları başladı

İvrea festivalinde portakal savaşları başladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cengiz Ünder'den 2 gol 1 asist

Cengiz Ünder'den 2 gol 1 asist

84
Mattis itiraf etti: SDG'den Afrin'e geçenler oldu

Mattis itiraf etti: SDG'den Afrin'e geçenler oldu

134
Mete Yarar: Afrin'e geçiş yapan son grup PKK'lı değil

Mete Yarar: Afrin'e geçiş yapan son grup PKK'lı değil

134
Küçük kızı taciz ederken yakalanınca çıplak kaçtı

Küçük kızı taciz ederken yakalanınca çıplak kaçtı

109
Cezaevinde Mehmetçik'e hakaret eden mahkumu dövdüler

Cezaevinde Mehmetçik'e hakaret eden mahkumu dövdüler

89
Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

130
Ersan Şen: ABD üssü kapatılmalı

Ersan Şen: ABD üssü kapatılmalı

81
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM