İyi bir yaşam sürme rehberi: Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı

Her şeyin iyi tarafından bakmak iyi bir şey gibi görünse de, hayatın yeri geldiğinde kötü yanları olduğunu kabullenerek yaşamak, yapılacak en sağlıklı şey belki de. İşte bu kitap, size bu kabullenişin ve iyi yaşam sürmenin yönlerinden bahsediyor.

(Mark Manson)

USTALIK GEREKTİREN KAFAYA TAKMAMA SANATI

Mark Manson, “Büyük güç, büyük sorumluluklar gerektirir” sözünün doğruluğundan, ancak bu söze daha güzel bir açıdan bakılabileceğinden bahsederek başlıyor. Yapılması gereken tek şey, sözlerin yerini değiştirmek; “Büyük sorumluluklar, büyük güç getirir”.

Hayatta bazen bazı şeylerin kötü gittiğini, gitmesi gerektiğini kabullenmek, beraberinde sağlıklı koşullarda bir yaşam da getiriyor aslında. Bu kitap size, doğru değerlere yöneldiğinizde, sorunlarınızın size güç olarak geri döneceğini öğretecek.

Sonra şöyle diyecek: “Değmeyecek şeyleri kafaya takmamak çok önemlidir. Dünyayı kurtaracak olan şey budur”. Çünkü siz kendinizden başladığınızda değişiyor ve güzelleşiyor dünya.

Yazarın araştırma ve deneyimlerine biz şunu atlıyoruz: Daha pozitif bir deneyimi arzu etmenin kendisi negatif bir deneyimdir. Ve de tam tersine, insanın negatif deneyimini kabul etmesinin kendisi pozitif bir deneyimdir.

Yazar, sizi tüm bunları düşünmeye davet ediyor.

Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı

Mark Manson

Butik Kitap

S.: 200

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