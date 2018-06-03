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İYİ Parti 1. sıra milletvekili adayı istifa etti

Edirne'de YSK'nın milletvekili adaylığını düşürdüğü Mehmet Akalın'ın yerine birinci sıradan milletvekili adayı gösterilen İmren Çakırlar, istifa etti.

DHA | 03.06.2018 - 03:31..
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İYİ Parti'nin birinci sıra milletvekili adayı Mehmet Akalın'ın adaylığı, YSK tarafından yasal süre içerisinde kamu görevinden istifa etmediği gerekçesiyle düşürüldü. Akalın'ın yerine birinci sıra milletvekili adayı olarak İmren Çakırlar gösterildi. İYİ Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İYİ Parti Edirne birinci sıra milletvekili adayımız İmren Çakırlar, 02.06.2018 tarihi itibariyle milletvekili adaylığından istifa ettiğine ilişkin dilekçeyi YSK Edirne İl Seçim Kurulu'na sunmuştur. Partimiz 3 milletvekili adayımız ile yola devam edecektir" denildi.

EŞİ BİRİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

Milletvekilliği adaylığından istifa eden İmren Çakırlar'ın eşi Orhan Çakırlar da listesinin ikinci sırasından milletvekili adayı gösterilmişti. Orhan Çakırlar, eşinin istifa etmesi üzerine listenin birinci sırasına yükselmiş oldu.

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