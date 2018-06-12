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İYİ Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı FETÖ'den tutuklandı

Adana'da, FETÖ/PDY'nin "hijyen evi" olarak adlandırılan hücre evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden İYİ Parti Çukurova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa B. tutuklandı.

AA | 12.06.2018 - 13:21..
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün yeniden yapılanmak için "hijyen evi" olarak adlandırılan hücre evleri kurduğu ve üniversitede eğitim gören öğrencileri kandırarak buralara yerleştirdiği bilgisi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, 1 Haziran'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İYİ Parti Çukurova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa B'nin de arasında olduğu zanlılar, sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI TUTUKLANDI

Sağlık kontrolünün ardından adliye sevk edilen şüphelilerden Sefa B. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İYİ Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı FETÖ'den tutuklandı

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