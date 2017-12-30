İyi Parti Milletvekili Halaçoğlu kaza geçirdi

İyi Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun kaza geçirdiği sırada yanında eşi Fatma Nur Halaçoğlu da bulunuyordu. Kurtköy mevkiinde trafik kazası geçirden Halaçoğlu ve eşi hafif şekilde yaralandı.





KAMYONETE ARKADAN ÇARPTI

Halaçoğlu, dün gece saat 02:30 sıralarında geçirdiği kazada, seyir halinde ilerleyen bir kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yan devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonet sürücüsü ve yanında bulunan kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve eşinin ise kazadan hafif sıyrıklarla kurtulduğu belirtildi.

GÖRGÜ TANIĞI: MİLLETVEKİLİ VE EŞİ AYAKTAYDI

Kazanın hemen ardından olay yerinde olduğunu belirten ve ismini vermek istemeyen bir vatandaş, yaşananları şöyle anlattı:

"Gece 02.30 sıralarıydı. Yoğun bir ses duyduk. O yana doğru koştuk. Otobanda vekil olduğunu sonradan öğrendik. Vekilimiz kamyona arkadan çarpmış. Kamyoncuyu yaralı gördük, yerdeydi. Bir arkadaşı daha vardı yanında yaralı. Milletvekilinin yanında eşi vardı. Onlar iyiydi, ayaktaydılar yani. Kamyoncu yerdeydi, yaralıydı. Yarasının durumunu tam olarak bilmiyorum. Ambulansa biz olay yerine varana kadar haber verilmişti zaten. Yaralılar hastaneye götürüldü."

Bu arada, İyi Parti'nin twitter hesaplarından, Halaçoğlu ve eşi için geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu.