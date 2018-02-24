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İyi Parti ve Saadet'in adayı: İlker Başbuğ

İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin ittifak yapacağı ve Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u, cumhurbaşkanı adayı olarak gösterecekleri öğrenildi.

Haber Merkezi | 24.02.2018 - 11:14..
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İyi Parti ve Saadet'in adayı: İlker Başbuğ

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Bir televizyon programına katılan gazeteci Nevzat Çiçek, Milliyetçi Harekat Partisi'nden ihraç edilen Meral Akşener'in kurduğu İYİ Parti ve Temel Karamollaoğlu'nun lideri olduğu Saadet Partisi'nin ittifak yapması için eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un çalışma yürttüğünü iddia etti.

Nevzat Çiçek, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"BAŞBUĞ, KANAAT ÖNDERLERİ VE AŞİRET REİSLERİYLE GÖRÜŞTÜ"

"İlker Başbuğ Adıyaman'a gitmişti. Erdoğan ve Bahçeli çok sert tepki gösterdiler. Ben bu işin perde arkasını merak ettim acaba sadece Afrin üzerinden söylenen midir yoksa başka bir şey mi? Ben çok farklı bir bilgiye ulaştım. Başbuğ orada çeşitli illerin kanaat önderi ve aşiret reisleriyle görüşüyor.

"TEPKİLER YALNIZCA AFRİN İÇİN DEĞİL"

Sanırım Ankara'nın kulağına gelen kısım orası. Yani Afrin'den ziyade Başbuğ'un oradaki temaslarının neticesi… Başbuğ'un oradaki gezilerinde İYİ Parti'nin olduğu biliniyor.

Saadet Partisi'nin AK Parti'ye yanaşmaması durumunda İyi Parti'yle bir ittifak içine girilebileceği tahmin ediliyor. Başbuğ'un da bunun üzerinde çalıştığıyla ilgili bir emare ortaya çıkıyor."

Afrin harekatının iç siyasete malzeme edildiğini iddia eden Başbuğ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP ve BBP tarafından eleştirilmişti.

Başbuğ: Mücadele içindeyken bu açıklamalar olmaz VİDEO

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