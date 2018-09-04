İyi Parti'de 5 ilde toplu istifalar

İYİ Parti Genel Merkezi'nin, 81 il başkanının yönetimleri ile birlikte istifa etmesini istemesinin ardından İzmir'de il başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, yaptıkları toplantının ardından istifalarını sundu.

İZMİR

İYİ Parti Genel Merkezi, 30 Ağusto'ta 81 il teşkilatının istifa etmesini istedi. Genel Merkez'in talebinin ardından İzmir'de İl Başkanı Koray Ükünç ve yönetim kurulu üyeleri, son toplantılarını bugün akşam saatlerinde yaparak, konuyu değerlendirdi.



İl Yönetimi, Genel Merkez'in isteği doğrultusunda istifa etme kararı aldı. Yapılan toplantının ardından asil yönetim, yedek yönetim ve disiplin kurulu üyesi toplam 150 kişi, görevi bıraktı.

KASTAMONU

İYİ Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sertlek, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti Kastamonu İl Teşkilatı, Parti Genel Merkezinin 81 il başkanı ve yönetimine bulunduğu istifa tavsiyesine üzerine istifa etti.

Konu ile ilgili yazılı açıklamada bulunan İl Başkanı Ahmet Sertlek, “Genel Merkezimiz, doğru gerekçelerle 81 il yönetimine istifa etmeleri yönünde tavsiye kararı aldı. Bu karar, teşkilatların yeniden yapılanması, yeni isimlerin yönetimlere kazandırılması ve yaklaşan yerel seçimlerde aday olmayı düşünen yönetim kurulu üyelerinin istifası nedeniyle teşkilatların boşalmasının önüne geçmeye yöneliktir. Yeni kurulacak yönetimlerde, yerel seçimlerde aday olmayı düşünen arkadaşlarımız olmayacaktır. Kastamonu İl Başkanlığı olarak, genel merkezimizin 81 İl yönetimine bulunduğu tavsiye kararına uyarak istifa etmiş bulunuyoruz. Şahsi nedenlerden dolayı İyi Parti Kastamonu İl yönetimini yeniden kurma görevini almayacağım. Partimin bir neferi olarak İyi Türkiye sevdasına hizmet etmeye devam edeceğim. Partimizin zorlu kuruluş süreci ve çok zor şartlar altında girmiş olduğu 24 Haziran seçimlerinde arkadaşlarımızla birlikte özverili çalışmalar gerçekleştirdik. İftiralara ve ithamlara uğradık. Ama İyi Parti’nin Kastamonu’da bir karşılık bulmasını sağladık. Bu vesileyle kader birliği yaptığımız bütün partililerimize bir defa daha gönülden teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki partimiz bu süreçten güçlenerek çıkacaktır” dedi.

ŞANLIURFA

İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanı Rüstem Coşkun, 46 yönetim kurulu üyesiyle birlikte istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanı Rüstem Coşkun, İYİ Parti Genel Merkezinin gerçekleştirdiği il yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yaptıkları görüşmenin ardından toplu istifa kararı aldıklarını söyledi. Coşkun açıklamasında, “Yapının yenilenmesi ve değişimin oluşmasıyla yerel seçimlerde daha güçlü bir İYİ Parti İl Teşkilatı oluşmasını istiyoruz. Benimle birlikte 46 arkadaşımız, yönetim olarak istifa ettik. Birlikte çıktığımız bu yolda, bize destek veren ve güvenen teşkilat üyelerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

DENİZLİ

İYİ Parti Denizli İl Başkanı Hasan Akgün, Başkanlık Divanı’nın aldığı tavsiye kararı nedeniyle yönetim kurulu üyeleriyle birlikte istifa ettiklerini açıkladı.

İYİ Parti Denizli İl Başkanı Hasan Akgün, yazılı açıklama yaptı. İYİ Parti Genel Merkezi Başkanlık Divanı’nın aldığı tavsiye kararı sonucu yönetim kurulu üyeleriyle birlikte istifa etiklerini belirten Akgün, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dün akşam il yönetim kurulumuzdan toplantıya katılan üyelerimizin tamamı, istifa edilmesi yönünde görüş birliğine varmıştır. Bu nedenle yapının yenilenmesi ve değişimin oluşmasıyla yerel seçimlerde daha güçlü bir İYİ Parti Denizli teşkilatının teşekkülü amacıyla başta ben, il yönetimi olarak istifa ediyoruz. Birlikte çıktığımız bu yolda bugüne kadar görev yaptığımız, tüm engelleri aşan, her türlü tehdide ve zorluğa direnme azmini gösteren partimizin cesur ve fedakar teşkilatlarına teşekkür ediyorum."

MUĞLA

Muğla İYİ Parti, genel merkezin isteği doğrultusunda toplu istifa kararı aldı.



İYİ Parti Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin yaptığı açıklamada, “Genel merkezimizin isteği üzerine üyelerimizle birlikte bir toplantı gerçekleştirdik. Ardından arkadaşlarımızla istifa etmeye karar verdik. Bir iki gün içinde istifaları alıp genel merkeze ileteceğim” diye konuştu.

HATAY

İYİ Parti Genel Merkezinin, 30 Ağustos'ta 81 il teşkilatının istifa etmesini istemesi üzerine Hatay'da İl Başkanı Mustafa Çığ ve yönetim kurulu üyeleri, son toplantılarını yaparak konuyu değerlendirdi. İl Yönetimi, Genel Merkez'in isteği doğrultusunda istifa etme kararı aldı.

“SAĞLIK SORUNLARIMDAN DOLAYI İSTİFA EDİYORUM”

İstifanın ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İYİ Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Çığ, sağlık sorunlarından dolayı istifasını sunduğunu açıkladı. Başkan Çığ, "7 Kasım 2017 tarihinde İYİ PARTİ Kurucu İl Başkanı olarak görevlendirildim. 29 Ağustos 2018 günü, sağlık sorunlarım nedeniyle İYİ PARTİ Hatay İl Başkanlığı görevimden istifa ettiğime dair dilekçemi Genel Başkan’ıma arz ettim. Ancak, Başkanlık Divanı’nın 30 Ağustos 2018 tarihinde aldığı 81 ilin İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin istifalarının tavsiyesi kararı gereği görevimden resmen ayrılıyorum" dedi.



“ARKAMDAN KUYUMU KAZANLARA HAKKIM HELAL DEĞİL”



İYİ Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Çığ, "İYİ Parti Kurucu İl Başkanlığı görevini kabul ederken sadece milletimin geleceğini düşündüm. Allah şahittir; mevki, makam düşünmedim. Aklımdan bile geçirmedim. Partime sağlığımı, alın terimi, maddi ve manevi desteklerimi milletim için verdim. Milletime hakkımı helal ediyorum. Diğer yandan, “Ben beraber yola çıktığım insanlara ihanet etmem” deyip de, arkamdan kuyumu kazanlara da asla hakkımı helal etmiyorum" açıklamalarında bulunarak istifasını sunduğunu kamuoyuna duyurdu.